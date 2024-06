A MotoGP entregou neste domingo um GP da Itália com um final emocionante. Francesco Bagnaia venceu para fechar o fim de semana com 100% dos pontos e em uma dobradinha da Ducati, com Enea Bastianini em segundo após Jorge Martín cometer um erro na última curva que o deixou na última posição do pódio.

Completaram o top 10: Marc Márquez, Pedro Acosta, Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio, Maverick Viñales, Álex Márquez e Brad Binder.

Entre as novidades para o domingo, a Ducati veio para o GP com uma pintura especial, trocando o vermelho pelo azul em homenagem à La Azzura, a seleção italiana de futebol, como forma de apoio para a disputa da Eurocopa e as Olimpíadas de Paris.

Martín manteve a ponta na primeira curva, mas com uma largada incrível, Bagnaia já pulou para a ponta na segunda após sair da quinta posição (cumprindo a punição de sexta-feira). Ao final da primeira volta, Bagnaia já liderava com 0s4 de vantagem para Martín, com Bastianini em terceiro, Márquez em quarto e Acosta completando o top 5.

Enquanto o top 5 permanecia estável nas cinco primeiras voltas, o começo da prova foi marcado por pequenos erros dos ponteiros, que permitiam aproximações de quem vinha atrás, mas conseguirem efetivar as ultrapassagens.

Bagnaia seguia abrindo na frente, chegando a 0s8 na volta 10 de 23, enquanto Martín sofria pressão de Bastianini e Márquez, com Acosta ficando mais para trás após um erro na curva 15. Mas com o hexacampeão começando a atacar Bastianini, o líder do campeonato recebeu um pequeno respiro na frente.

A primeira mudança de posição no top 5 veio a seis voltas do fim, quando Márquez finalmente ultrapassou Bastianini, aproveitando um erro de trajetória do piloto da Ducati. Neste momento, Bagnaia liderava com 0s6 para Martín, que tinha 1s1 para Márquez, enquanto o italiano seguia em sua cola.

Nas voltas finais, Martín apertou o passo e se aproximou de Pecco, baixando a diferença para apenas 0s3, enquanto Márquez seguia sendo pressionado por Bastianini na briga pela última posição de pódio.

No final, mesmo com a aproximação, Francesco Bagnaia abriu novamente na volta final para vencer novamente no fim de semana com autoridade. Enea Bastianini foi o segundo após Jorge Martín cometer um erro na última curva, que deixou o líder do campeonato na última posição do pódio.

Devido à troca de datas do GP do Cazaquistão, a MotoGP tira agora uma pausa durante o mês de junho, retornando entre 28 e 30 de junho com o GP da Holanda. O Motorsport.com traz para você a cobertura completa da principal categoria da motovelocidade mundial.

