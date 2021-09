Joan Mir não teve receio de estragar os planos de Marc Márquez de pegar seu vácuo no Q2 do treino classificatório para a etapa de Misano na MotoGP, disputado neste sábado (18), e disse que um oito vezes campeão mundial (contando Moto2 e Moto3) não deveria usar esses truques.

O campeão mundial de 2020 tinha um dos fins de semana mais fortes da temporada até chegar a qualificação, onde teve dificuldades e só conseguiu a 11ª colocação. Ele largará da quarta fila, uma posição desconfortável em um circuito onde não é fácil ultrapassar.

"Foi um dia positivo e tudo estava indo muito bem até o Q2", disse Mir. "Na primeira volta, tive problemas com a pressão do pneu dianteiro. Quando colocamos outro, estava marcado 'box' no painel da moto. Normalmente isso é enviado para mim como um alarme, então parei de novo e me disseram para continuar. Eu entendi que foi um erro e que nos prejudicou."

O espanhol aproveitou para criticar seu compatriota Márquez por tentar pegar seu vácuo na tentativa de volta, uma atitude já "conhecida" do hexacampeão da categoria rainha no paddock.

"Todos os pilotos sabem o que Marc precisa, certo?", comentou. "Eu acho difícil entender como alguém oito vezes campeão mundial não consegue fazer o seu trabalho sozinho, ele sempre precisa de um pouco de impulso."

"É o jogo que Márquez adora jogar e é isso. Hoje, tentei fazer meu trabalho. Eu não me importo se tenho alguém atrás de mim, procuro dar 100% e trabalhar pela corrida", acrescentou.

Com poucas chances de conquistar o bicampeonato, Mir não perdeu o foco: "Em Aragón, comecei a me sentir bem com a moto e posso ter um final de temporada muito sólido. A questão é que os três primeiros da classificação geral foram muito rápidos neste fim de semana."

"Eu só tive que terminar no Q2. Vou tentar me manter perto deles na corrida, mas será difícil. Francesco [Bagnaia] está muito rápido, mas vou tentar usar minhas armas também", concluiu.

