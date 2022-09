Carregar reprodutor de áudio

A MotoGP abriu nesta sexta-feira os trabalhos para o GP de San Marino, em Misano. E na etapa que marca a despedida de Andrea Dovizioso da categoria, o dia foi da Ducati, com Enea Bastianini sendo o mais rápido em uma sexta dominada pelas motos da montadora italiana.

No TL1 a Yamaha esteve nos lados opostos. Enquanto Fabio Quartararo terminou na liderança, o segundo melhor colocado entre as quatro motos da montadora foi Dovi, mas apenas na 16ª posição.

O francês assumiu a liderança com pouco mais de 10 minutos ainda no relógio com 01min33s075, melhorando seus tempos nos minutos seguintes até chegar a 01min32s313, superando Jack Miller o piloto de testes da Ducati e wildcard do fim de semana Michele Pirro, um especialista de Misano, já que a montadora conduz os testes da moto no local.

Mas o atual campeão não teve uma sessão tranquila, com vários problemas na dianteira da moto, que o deixaram visivelmente frustrado.

O top 5 foi completado pela dupla da Aprilia, com Aleix Espargaró à frente de Maverick Viñales.

Confira o resultado final do TL1 da MotoGP em Misano:

Na sessão da tarde, Bagnaia assumiu a ponta no início da sessão, logo após receber uma punição de três posições no grid do domingo por atrapalhar Álex Márquez e Bastianini no TL1. Mas ele não conseguiu fazer muita coisa além disso, sofrendo uma queda rápida no caminho para a curva 13.

Ele conseguiu voltar à sessão antes do fim, terminando em segundo a 0s114 do seu futuro companheiro de Ducati, Bastianini. O paredão da montadora italiana seguiu com Jack Miller em terceiro e Johann Zarco na quarta colocação. A única moto não-Ducati do top 5 foi Quartararo, ficando a 0s326 do italiano da Gresini.

A sessão ainda teve quedas de Zarco e Álex Rins. O espanhol da Suzuki protagonizou uma cena que chamou a atenção ao discutir com fiscais sobre como eles lidaram com sua moto.

A MotoGP volta à Misano amanhã para três sessões: TL3 às 04h55, TL4 às 08h30 e classificação às 09h10, com transmissão da ESPN4 e do Star+.

Confira o resultado final do TL2 da MotoGP em Misano:

