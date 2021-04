Nesta sexta-feira, a MotoGP também iniciou as atividades do final de semana, para o GP da Espanha, quarta etapa da temporada 2021, em Jerez de la Frontera. E apesar de Brad Binder ter liderado o TL1, o piloto da KTM foi apenas o décimo mais rápido no TL2, que terminou com Francesco Bagnaia na ponta, quase dois décimos a frente do líder Fabio Quartararo.

O retorno da MotoGP à Jerez foi marcado por condições muito diferentes das vistas na rodada dupla que abriu a temporada 2020. O clima quente do ano passado foi trocado por condições mais amenas e, com isso, a disputa pela ponta foi frenética em ambas as sessões.

Em um TL sem maiores incidentes, a ponta ficou com Brad Binder, marcando 01min38s013 com a KTM, 0s191 a frente de Aleix Espargaró e quase três décimos mais rápido que Marc Márquez, em uma boa exibição neste início do fim de semana. Os atuais líderes da temporada, Fabio Quartararo e Francesco Bagnaia foram quinto e quarto, respectivamente, enquanto Joan Mír foi 10º e Valentino Rossi apenas o 20º.

Confira a classificação do TL1 da MotoGP em Jerez:

No TL2, o campeão Mir foi o primeiro a marcar tempo, com 01min29s781 e, assim como na sessão anterior, o treino foi marcado por diversas trocas na liderança, envolvendo Quartararo, Maverick Viñales, Johann Zarco e mais.

Com 30 minutos para o fim, os pilotos começaram a baixar de 01min38s, com Franco Morbidelli assumindo a ponta ao marcar 01min37s704. Esse tempo se manteve até bem próximo do final, quando muitos dos pilotos trocaram as simulações de corrida por algumas últimas chances de fazerem voltas rápidas.

Com quatro minutos para o fim, o tempo de Morbidelli começou a ser superado, primeiro por Quartararo com 01min37s695 e, na sequência, com 01min37s646 de Aleix Espargaró.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Mas todos os tempos foram superados por Bagnaia, que voou nos minutos finais para entregar 01min37s209. Quartararo conseguiu reduzir consideravelmente a diferença para o piloto da Ducati em sua última tentativa, para 0s178, conquistando o segundo lugar, enquanto Aleix se manteve no top 3.

Mesmo sem fazer volta no final da sessão, Morbidelli se manteve em quarto, com Viñales fechando o top 5. Enquanto isso, o campeão Joan Mír foi o 13º, a frente de Marc Márquez, em 16º e Valentino Rossi, apenas em 21º. Veja como ficaram os resultados combinados do dia:

O grid da MotoGP volta à pista de Jerez amanhã para mais duas sessões de treinos livres e a classificação, com transmissão do Fox Sports, que exibe também a classificação da primeira etapa da MotoE, com Eric Granado no grid. No Motorsport.com, você acompanha toda a cobertura do GP da Espanha.

Confira a classificação do TL2 da MotoGP em Jerez:

F1 2021: 'Guerra' de MOTORES entre Mercedes e Red Bull-Honda e o GP de Portugal | DIRETO DO PADDOCK

PODCAST: Por que temporada de 2021 promete ser a mais equilibrada dos últimos anos?

