As trocas de farpas entre Valentino Rossi e Marc Márquez continuam! Dessa vez, o piloto que se encontra em Misano para mais uma etapa da MotoGP, deu uma resposta bem atravessada para a recente fala do hexacampeão.

Rossi e Márquez já são conhecidos por serem verdadeiros rivais dentro e fora das pistas e, dessa vez, o espanhol levou suas palavras a outro nível em entrevista à DAZN.

Há uma semana, durante o podcast Mig Babol, de Andrea Mingo, Valentino relembrou a história que abalou seu relacionamento com Márquez em 2015. Ele recontou toda a sua versão e disparou:

"Foi a coisa mais feia que já me aconteceu em nível esportivo, com certeza. A disputa com Márquez começou na Argentina. Ele escolheu o pneu traseiro médio, eu escolhi o pneu duro. Ele se abriu vantagem, mas eu me recuperei e o alcancei".

"Eu o ultrapassei e ele achou que a única chance que tinha era bater em mim. Ele tentou me derrubar logo de cara, veio atrás de mim deliberadamente para tentar me despistar. Ele não queria perder. Voltei para a minha linha, infelizmente nos tocamos".

O ex-piloto ainda lembrou que este foi o momento que afetou o relacionamento dos dois e defendeu que Márquez ainda tentava fazer com que todas acreditassem que estava tudo bem. Outras situações naquele ano colocaram em xeque o relacionamento, mas o pico foi após o incidente em Assen.

No fim de sua remontagem, Rossi disparou palavras duras contra o antigo competidor e provou que, desde lá, a situação nunca foi resolvida.

"[Márquez] é um piloto muito forte, um campeão. Ele sempre foi muito nervoso, muito agressivo, mas em 2015 ele passou dos limites. Se você é um mau esportista ou agressivo, pode estar no limite da sujeira e eu poderia dar muitos exemplos.... Mas ninguém, entre as grandes estrelas do automobilismo, jamais lutou para fazer com que outro piloto perdesse, e é isso que define o limite. Normalmente, aqueles que fizeram certas coisas o fizeram por si mesmos, foram sujos para obter sua própria vantagem, porque queriam vencer. Ninguém nunca foi tão sujo quanto ele".

Agora, em conversa com a DAZN, ao ser questionado se tinha entrado em contato com as falas de Rossi, Márquez disse que sim e foi mais enfático ainda com sua colocação.

"Claro que o ouvi. E, para além disso, vi o vídeo. Mas neste momento tenho coisas muito mais importantes em que pensar do que prestar atenção ou prestar atenção a essas palavras".

"Agora tenho um emprego na pista, sou um piloto ativo, por isso não estou interessado ou afetado por essas guerras".

"Já passei por tudo isso. Por isso, sei exatamente onde a minha cabeça tem de estar; e ninguém, que não tenha acontecido no passado e que não vá acontecer no presente, pode tirar isso da minha cabeça".

