MotoGP: Bagnaia vence sprint na Indonésia após queda de Martín

Pecco Bagnaia aproveitou a situação favorável e vence a corrida sprint do GP da Indonésia da MotoGP, com Marc Márquez fazendo boa recuperação. Já para Jorge Martín, o sábado não foi o mar de rosas total, já que sofreu uma queda logo na primeira volta, negando o ótimo resultado do treino classificatório e fazendo o piloto da Pramac voltar apenas em 10º lugar.

O espanhol largou em primeiro e permaneceu na primeira curva da corrida, com Bagnaia subindo para segundo depois de ultrapassar Marco Bezzecchi e Pedro Acosta, que estavam na primeira fila na largada, mas Jorge só conseguiu liderar por 15 curvas.

Na penúltima curva, a 16ª, ele foi ao chão, arrastando-se na pista de concreto, conseguindo levantar a moto e voltar ao pelotão, em último lugar, 8 segundos atrás de Bagnaia, que liderou desde aquele momento até o final doa sprint em Mandalika. O italiano tirou 12 pontos de diferença da liderança de uma só vez, metade dos pontos de Martín antes da corrida.

Enea Bastianini, que tinha acabado de vencer em Misano e largou em quinto no grid, conseguiu, como sempre, voltar na parte final da corrida e chegar à linha de chegada quase alcançando Pecco, que só conseguiu superá-lo por 0,107 segundos.

O terceiro no pódio foi Marc Márquez. O piloto da Gresini, depois de cair duas vezes na Q2, largou em 12º no grid, mas uma incrível manobra por dentro na primeira curva o colocou em sexto e, com duas ultrapassagens, a queda de Martin e uma ultrapassagem longa de Bezzecchi, ele subiu para segundo. Houve um momento em que parecia que ele poderia alcançar Bagnaia, mas acabou sendo alcançado por Bastianini.

Bezzecchi foi o primeiro fora do pódio. Em quinto lugar ficou Franco Morbidelli, que ultrapassou Pedro Acosta na última volta, na zona final, que finalmente teve que se contentar com a sexta posição.

Maverick Viñales foi o sétimo, com Johann Zarco em uma honrosa oitava posição, como a primeira Honda e a primeira moto japonesa. Os pontos foram fechados por Fabio Di Giannantonio, em nono.

Jorge Martin finalmente teve que se contentar com um décimo lugar que não lhe deu nenhum ponto, apesar de ter levantado a moto e subido muitas posições que, no final, não serviram para nada. Mais uma vez, nesta batalha entre o espanhol e o italiano, quando um assume a liderança, o próximo cai para manter a igualdade, enquanto Bastianini continua a reduzir a diferença com Márquez para entrar na batalha pela coroa.

