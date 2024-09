Baixa importante no grid da MotoGP para as próximas etapas. Após sofrer um acidente durante o TL1 desta sexta-feira, o português Miguel Oliveira foi diagnosticado com uma fratura no punho, que o tirará dos GPs da Indonésia, neste fim de semana, e do Japão, no próximo.

O piloto caiu de sua Aprilia faltando 16 minutos para o fim do TL1, que abriu o fim de semana em Mandalika, na curva 4. Nas imagens, o piloto pode ser visto batendo com força no chão enquanto a moto o seguia se arrastando pela pista, felizmente sem atingi-lo com força.

"Foi um acidente estranho, honestamente, estamos conversando com a Aprilia tentando entender o que aconteceu através dos dados", explicou Davide Brivio, chefe da equipe.

No acidente, Oliveira fraturou a mão direita, como ficou imediatamente visível nas radiografias feitas no circuito. De lá, o piloto da Trackhouse foi levado de helicóptero para o hospital local, onde foi submetido a uma tomografia computadorizada tridimensional para avaliar exatamente a extensão da lesão, disse o diretor médico da MotoGP, Angel Charte, ao Motorsport.com.

"Miguel sofreu uma fratura complicada no pulso direito. Ele fará uma tomografia computadorizada tridimensional no hospital, mas precisará de cirurgia e viajará para Portugal para fazer a operação. Ele não poderá competir no Japão", disse o médico.

A equipe disse que avaliará "a necessidade de cirurgia" após a tomografia, com mais informações a seguir.

A lesão de Oliveira ocorre no pior momento da temporada, já que neste fim de semana começa a turnê asiática, com cinco GP em seis semanas. Depois da Indonésia e do Japão, que ele deve perder, haverá um intervalo de uma semana, seguido de uma rodada tripla na Austrália, Tailândia e Malásia.

"Provavelmente teremos Lorenzo Savadori como substituto no Japão, em princípio tudo parece apontar para isso, é a coisa mais lógica a se fazer", disse Brivio, referindo-se novamente ao piloto de testes da Aprilia.

Oliveira, que está em sua segunda temporada com a equipe satélite da Aprilia, foi recentemente anunciado pela Yamaha para correr com sua nova equipe satélite, a Pramac, pelas próximas duas temporadas.

Ainda nesta quinta-feira, no Circuito de Mandalika, Oliveira comemorou a confirmação do GP de Portugal para as próximas duas temporadas e o fato de suas declarações sobre o assunto terem provocado a reação dos promotores do evento de Portimão.

