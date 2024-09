Até os últimos três minutos do TL2 da MotoGP, Pecco Bagnaia estava flertando com o precipício e parecia estar em apuros para conseguir a vaga direto para o Q2. No entanto, em sua última tentativa, depois de passar pela garagem e colocar um novo pneu traseiro macio, o piloto voltou à pista e reduziu seu tempo.

O tempo finalmente o deixou em quarto lugar, menos de um décimo de segundo atrás de Enea Bastianini, seu companheiro de equipe e o mais rápido da sessão. Essa volta extra significou que o #01 ficou sem combustível na volta de retorno à garagem.

Foi nesse momento que Marc Márquez se ofereceu para atuar como motorista de táxi e o 'rebocou' por quase metade do circuito, um gesto pelo qual Bagnaia ficou grato.

"Ele me ajudou porque, caso contrário, eu teria passado mal no sol. Acho que com o respeito que todos temos uns pelos outros, qualquer um teria parado para me ajudar", disse Bagnaia.

"Até a última volta, eu me vi no pesadelo do ano passado, e acho que minha equipe também", reconheceu o piloto da Ducati, em referência aos sentimentos ruins que teve no ano passado, no início da corrida em Mandalika, embora tenha dado a volta por cima de forma brilhante, com uma vitória no domingo.

"Esta manhã, tentamos uma configuração eletrônica diferente, mas não funcionou. E à tarde, nas curvas à direita, eu estava perdendo segundos para os caras mais rápidos. Nada do que tentamos estava funcionando".

"Mas no momento em que colocamos um novo pneu macio, tudo deu certo. Mas não fiquei nervoso porque Jorge [Martín] e Enea tinham o mesmo pneu que eu e estavam indo rápido", acrescentou o bicampeão.

"Este é o momento da temporada em que estou me divertindo mais", disse o italiano.

