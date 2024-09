Jorge Martin disse que vai analisar de perto as circunstâncias de sua queda na primeira volta da corrida sprint do GP da Indonésia, que resultou na redução de sua vantagem de pontos na MotoGP.

O espanhol chegou a etapa curta da tarde de sábado como o piloto a ser batido, depois de uma exibição dominante nos classificatórios que lhe rendeu a pole position por mais de meio segundo. No entanto, apesar de converter a pole em uma liderança inicial no circuito de Mandalika, as esperanças de vitória de Martin foram arruinadas momentos depois, quando sofreu uma queda na curva 16.

Embora ele tenha voltado a montar e lançado uma luta corajosa no meio do pelotão, seu ataque o deixou fora das posições que pagam pontos, em 10º lugar. O rival direto ao título, Francesco Bagnaia, aproveitou ao máximo o erro do espanhol e conquistou a vitória. Isso significa que a vantagem de Martín na liderança da classificação geral caiu pela metade, para 12 pontos.

"Tudo parecia bom para empurrar desde a primeira volta, mas na corrida parece que tive um pouco de dificuldade para aquecer o pneu", disse Martín. "Depois disso, ele estava funcionando bem".

"É frustrante perder uma vitória em um lugar onde acho que sou um dos mais rápidos, mas amanhã terei outra oportunidade, então tentarei novamente".

Jorge Martin, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Embora a complicada curva à direita tenha atrapalhado vários pilotos ao longo do fim de semana até agora, Martín - que sofreu uma queda quase idêntica na curva durante o TL2 - admite ter ficado perplexo com a queda.

"É difícil entender por que caí", disse ele. "Analisei o problema e tudo parece normal, portanto, se houver algo que eu precise mudar, vou analisar mais profundamente e entender para garantir que amanhã eu não cometa o mesmo erro".

"Não acho que estava no limite. A classificação foi boa e tudo correu bem na corrida também".

"Quero dizer, tive um acidente, mas terminei em 10º depois de ultrapassar 10 motos [em 12 voltas]".

Independentemente disso, Martín diz que abordará a curva com mais cautela durante o confronto completo de domingo.

"Com certeza, a ideia é ir mais devagar e manter um pouco de margem, para depois acelerar no resto da pista", acrescentou. "Acho que essa curva em particular é um pouco mais escorregadia, então vou tentar entender o acidente e amanhã, no aquecimento, vou dar uma olhada nisso.

"Depois, passando por aquela curva, tudo estava indo bem, então foi só aquela volta em particular", concluiu.

BASTIANINI devia ser PUNIDO por lance com MARTÍN? Pecco VACILA e CULPA PNEU em Misano! Pré-Indonésia

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Bastianini devia ser punido por lance com Martín? Pecco vacila e culpa pneus em Misano

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!