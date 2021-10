Neste sábado, a MotoGP realizou a classificação que definiu o grid de largada para o GP da Emilia Romagna. E na segunda passagem da categoria por Misano, Francesco Bagnaia chegou a mais uma pole position na temporada, a quinta, quarta consecutiva, fechando uma primeira fila 100% Ducati, enquanto Fabio Quartararo não teve um bom dia e sai apenas em 15º.

O final de semana pode inclusive sacramentar Fabio Quartararo como o campeão da temporada 2021, caso termine a etapa mais de 50 pontos à frente de Francesco Bagnaia, da Ducati. No momento, a vantagem do francês da Yamaha é de 52.

Mas a etapa não começou do melhor modo para nenhum dos dois. Com a pista molhada ao longo do fim de semana, e com temperaturas mais frias, ambos sofreram e acabaram fora do Q2 na classificação.

O TL3, realizado mais cedo neste sábado, teve ainda uma queda forte de Lorenzo Savadori, que retorna neste fim de semana como wildcard na Aprilia. Mas o italiano foi declarado inapto para o resto do fim de semana devido a uma fratura na clavícula.

Q1

Assim que o cronômetro iniciou a regressiva de 15 minutos, os 13 pilotos foram rapidamente à pista para a primeira saída. Participaram dessa primeira parte do treino: Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo, Joan Mir, Michele Pirro, Iker Lecuona, Brad Binder, Maverick Viñales, Enea Beastianini, Álex Márquez, Takaaki Nakagami, Álex Rins, Andrea Dovizioso e Valentino Rossi.

O Q1 foi marcado por uma intensa disputa pelas duas primeiras posições, que garantem a vaga no Q2, em especial dos dos líderes do campeonato, já que o resultado do fim de semana pode determinar o título de 2021.

As condições adversas da pista criaram um momento bastante incomum, com três quedas em menos de um minuto: primeiro, foi Brad Binder com a KTM, seguido do wildcard Michele Pirro com a Ducati e o atual campeão Joan Mir, da Suzuki.

Nos segundos finais, Enea Bastianini também sofreu uma queda, causando uma bandeira amarela nos primeiros setores da pista.

Em um final emocionante, Francesco Bagnaia conquistou a primeira posição, com 01min33s393. Iker Lecuona colocou a KTM em segundo, com 01min34s099, superando o líder do Mundial.

Fabio Quartararo, chegou a terminar em terceiro com 01min34s411, sendo eliminado da sessão. Mas, para piorar sua situação, a volta acabou sendo cancelada por acelerar em área de bandeira amarela devido à queda de Bastianini. Com isso, o líder do Mundial caiu para quinto.

Essa é a primeira vez na carreira em que o francês da Yamaha não disputa o Q2 em uma classificação da MotoGP.

Veja como ficou o grid de largada entre os pilotos que não passaram para o Q2, de 13º a 23º: Álex Rins, Álex Márquez, Fabio Quartararo, Takaaki Nakagami, Maverick Viñales, Enea Bastianini, Joan Mir, Brad Binder, Andrea Dovizioso, Michele Pirro e Valentino Rossi.

Q2

Francesco Bagnaia e Iker Lecuona garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores nos primeiros treinos livres do final de semana: Johann Zarco, Jorge Martín, Jack Miller, Miguel Oliveira, Marc Márquez, Pol Espargaró, Franco Morbidelli, Aleix Espargaró, Danilo Petrucci e Luca Marini.

Logo no início um susto para Márquez. O espanhol da Honda perdeu o controle na curva dois, chegou a ricochetear em cima da moto, mas conseguiu salvar sem sofrer uma queda. O momento criou uma tensão nos boxes da equipe japonesa.

Novato sensação da temporada 2021, Jorge Martín não teve vida fácil nesse Q2, conseguindo acumular duas quedas em poucos minutos. Petrucci, Márquez e Lecuona também foram ao chão na reta final da sessão.

Em um final movimentado, Francesco Bagnaia voou na classificação para garantir uma importante pole position para o GP da Emilia Romagna, ao marcar 01min33s045. Jack Miller foi o segundo e Luca Marini em terceiro, fechando uma primeira fila 100% Ducati.

Fecham o top 12: Pol Espargaró, Miguel Oliveira, Franco Morbidelli, Marc Márquez, Iker Lecuona, Danilo Petrucci, Johann Zarco, Aleix Espargaró e Jorge Martín.

A MotoGP volta à pista no domingo para o GP da Emilia Romagna, 16ª etapa da temporada 2021. A prova está marcada para as 09h, horário de Brasília. A transmissão será no Fox Sports. E no Motorsport.com você acompanha a cobertura completa do final de semana em Misano.

SEXTA-LIVRE: Max MOSTRA DEDO DO MEIO para Lewis e POLÊMICO 'TRUQUE' da Mercedes em retas INCENDEIA GP

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - TELEMETRIA: Mercedes tem a vantagem nos EUA? Rico Penteado responde

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: