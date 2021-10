Assim como no mês passado, com o capacete dedicado à filha que está a caminho, Valentino Rossi aproveitou a segunda passagem da MotoGP por Misano, sua última corrida em solo italiano antes da aposentadoria, para homenagear os fãs com a pintura especial para o GP da Emilia Romagna.

Nestes dias, o Doutor tem repetido várias vezes os agradecimentos a todos os fãs que o acompanharam ao longo das 26 temporadas no Mundial de Motovelocidade, nos momentos de vitórias e também nos difíceis.

E qual agradecimento poderia ser melhor do que integrá-los ao capacete que ele usa neste fim de semana? A mensagem é clara, com um grande coração amarelo e diversas personalizações.

A pintura traz uma versão editada de uma foto tirada na "maré amarela" da corrida do mês passado em Misano, com fãs agitando bandeiras com o número 46. Há também uma homenagem a seus animais, dois cães e um gato, na parte inferior.

Mas Rossi não terá vida fácil neste domingo, largando da última posição no GP da Emilia Romagna após uma classificação que foi muito difícil para todos os pilotos da Yamaha. O líder Fabio Quartararo e seu novo companheiro na SRT, Andrea Dovizioso, não passaram no Q1 neste sábado. Apenas Franco Morbidelli garantiu uma vaga entre os dez primeiros.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT con il suo casco 1 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT con il suo casco 2 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT con il suo casco 3 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT con il suo casco 4 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT con il suo casco 5 / 19 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Il casco speciale di Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 6 / 19 Foto de: Valentino Rossi Il casco speciale di Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 7 / 19 Foto de: Valentino Rossi Il casco speciale di Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 8 / 19 Foto de: Valentino Rossi Il casco speciale di Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 9 / 19 Foto de: Valentino Rossi Il casco speciale di Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 10 / 19 Foto de: Valentino Rossi Il casco speciale di Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 11 / 19 Foto de: Valentino Rossi Il casco speciale di Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 12 / 19 Foto de: Valentino Rossi Il casco speciale di Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 13 / 19 Foto de: Valentino Rossi Il casco speciale di Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 14 / 19 Foto de: Valentino Rossi Il casco speciale di Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 15 / 19 Foto de: Valentino Rossi Il casco speciale di Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 16 / 19 Foto de: Valentino Rossi Il casco speciale di Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 17 / 19 Foto de: Valentino Rossi Il casco speciale di Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 18 / 19 Foto de: Valentino Rossi Il casco speciale di Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT 19 / 19 Foto de: Valentino Rossi

SEXTA-LIVRE: Max MOSTRA DEDO DO MEIO para Lewis e POLÊMICO 'TRUQUE' da Mercedes em retas INCENDEIA GP

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - TELEMETRIA: Mercedes tem a vantagem nos EUA? Rico Penteado responde

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: