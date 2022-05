Carregar reprodutor de áudio

A MotoGP iniciou nesta sexta-feira os trabalhos para o GP da França em Le Mans. E em um dia com várias quedas ao redor do Circuito Bugatti, Pol Espargaró pode ter liderado o TL1 em meio à pressão por uma possível saída da Honda, mas foi Enea Bastianini quem comandou os treinos, terminando em primeiro no TL2 com direito a novo recorde de volta, apesar de uma queda.

O dia em Le Mans começou com condições perfeitas para os pilotos. Na pista, foi a Suzuki quem começou na ponta, com Álex Rins marcando 01min32s545 após os primeiros dez minutos, sendo ultrapassado pouco depois por Viñales e Miller.

Apesar do grid optar por não colocarem pneus novos na reta final, os tempos de volta seguiram caindo. Piloto da casa, Quartararo parecia a caminho de liderar o TL1 com 01min31s912, mas acabou sendo superado por Espargaró, marcando 01min31s771, com Rins em segundo a 0s109. Bagnaia ainda completou o top 3 no final.

Quartararo foi o quarto com Aleix Espargaró em quinto, enquanto a outra Suzuki, do campeão de 2020 Mir, foi a sexta colocada. Já Marc Márquez foi o 13º, mas a menos de 0s5 do companheiro de Honda, conseguindo isso em meio a uma grande salvada na curva 8.

Mas outros cinco pilotos foram ao chão no TL1, incluindo Bastianini, junto de Morbidelli na reta final da sessão. As outras três quedas vieram de pilotos da KTM: Binder, Oliveira e Fernández, que retorna após duas corridas fora devido a uma lesão no punho.

Confira o resultado final do TL1 para o GP da França de MotoGP:

Assim como na primeira sessão, Rins colocou a Suzuki na ponta de cara no TL2, com 01min32s192, com o grid saindo dos boxes com pneus médios, tanto na dianteira quanto na traseira. Enquanto isso, a outra Suzuki ia ao chão com Mir, que voltou à pista mais tarde com a segunda moto.

Com 15 minutos de sessão, Quartararo já havia superado a marca de Espargaró do TL1, com 01min31s635. Mas rapidamente os tempos seguiram caindo, com Bagnaia assumindo a ponta pouco depois.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Enquanto Bagnaia colocava a Ducati na frente, outras tinham problemas, com Zarco escapando com a Pramac na curva 2 e tendo que passar pela brita para evitar uma queda, algo que aconteceu com Miller na curva 11.

Nos minutos finais, todos trocaram para pneus macios em busca dos melhores tempos do dia. Bastianini chegou a assumir a ponta, mas teve sua volta cancelada devido às bandeiras amarelas causadas pela queda de Luca Marini. Mas não demorou muito para o italiano da Gresini reassumir a ponta com direito a recorde da pista: 01min31s148, antes de cair na chicane Dunlop.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Aleix Espargaró foi o segundo, a 0s202, com Álex Rins completando um forte dia com a Suzuki em terceiro, à frente de Zarco e Bagnaia. Quartararo foi o sexto, enquanto Pol Espargaró e Marc Márquez sofreram no TL2, terminando em 13º e 14º.

No combinado das duas sessões, os oito primeiros colocados repetem a classificação do TL2, com Pol Espargaró se colocando em nono graças ao seu tempo do TL1, enquanto Martín completa a lista dos dez pilotos que, por enquanto, se classificam direto para o Q2.

A MotoGP volta à pista de Le Mans neste sábado para mais três sessões. Primeiro, o terceiro treino livre, às 04h55, horário de Brasília, seguido do TL4 e a classificação às 8h30 e 9h10, respectivamente. As sessões erão exibidas pela ESPN 4 e Star+.

Confira o resultado final do TL2 para o GP da França de MotoGP:

