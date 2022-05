Carregar reprodutor de áudio

Após a Suzuki confirmar que negocia com a Dorna Sports pela sua saída da MotoGP, o campeão Joan Mir afirmou que está irritado com a decisão da montadora japonesa, e já se coloca "no mercado" em busca de uma vaga para 2023.

Hoje, a Suzuki confirmou a história divulgada em primeira mão pelo Motorsport.com na semana passada sobre sua saída da categoria no final de 2022. A razão oficial dada foi a pressão financeira causada pela pandemia e a guerra na Ucrânia, além de mudanças no direcionamento da indústria, apesar do último relatório financeiro mostrar que a montadora está em boa situação.

Mir, que estreou na MotoGP com a Suzuki em 2019 e foi campeão com a montadora em 2020, disse que a equipe é "uma das mais especiais do paddock" e que está irritado com a decisão e os motivos pela saída.

"Estou irritado pela decisão que alguém tomou", disse Mir nesta quinta em Le Mans. "A equipe é ótima, uma das mais especiais do paddock, as pessoas que trabalham aqui tornam ela especial".

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Cheguei aqui há quatro anos, mas há pessoas que estão aqui desde antes. Eles deram o seu melhor em busca do título em 2020, no último passado fui terceiro e este ano estamos aqui de novo. É uma montadora que luta por títulos desde que eu cheguei".

O futuro de Mir está agora no ar, apesar das chances serem grandes de uma ida para a Honda no próximo ano ao lado de Marc Márquez. Ele confirmou que seu empresário negocia com a montadora, mas não foi muito além sobre seus planos".

"A partir de Jerez, estamos oficialmente no mercado. Estávamos falando com a Suzuki antes de tudo e, agora, certamente, meu empresário terá mais trabalho do que esperado. Ele está falando com a Honda, com outras montadoras para fechar meu futuro fora da Suzuki. Sim, não é fácil".

