Entre os momentos de destaque do GP da Emilia Romagna de MotoGP do último domingo, a polêmica ultrapassagem que deu a vitória a Enea Bastianini em cima de Jorge Martín é a que vem mais rendendo discussões no paddock. Mas o piloto da Ducati veio a público se defender, afirmando que sua manobra foi no limite.

Piloto da Ducati, Bastianini, vinha pressionando Martín nos estágios finais da corrida, finalmente lançando um ataque contra o líder do campeonato na curva 4 na última volta. Ao entrar na apertada curva à direita, Bastianini mandou sua Ducati por dentro contra o espanhol, fazendo com que os dois pilotos entrassem em contato e Martín saísse da pista.

O piloto da Pramac ficou visivelmente frustrado com a manobra do rival, que ele considerou injusta, enquanto Marc Márquez, da Gresini, também afirmou que o italiano deveria ter sido penalizado por ultrapassar a linha branca na saída da curva.

No entanto, Bastianini não vê nada de errado com a manobra que, no final das contas, não foi investigada pelos comissários, dizendo que ele tinha que fazer a ultrapassagem enquanto a vitória estava em jogo.

"Jorge certamente não estava feliz, mas ele diminuiu bastante a diferença quando o ultrapassei. Estava um pouco no limite, mas foi uma boa ultrapassagem", disse ele. "Quando você tem a chance de vencer a corrida, você tem que fazer isso. Sim, foi um pouco no limite, mas era a única opção. Vi a única chance de atacá-lo na última volta, na curva 4, e ele tentou fechar a linha. Eu estava um pouco no limite com a frente, depois fechei a curva e ganhei a corrida".

Enea Bastianini, Equipe Ducati Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Martin ultrapassou o companheiro de equipe de Bastianini, Francesco Bagnaia, pela liderança na volta 4 de 27, antes de criar uma pequena vantagem sobre ele. Enea então despachou Pecco para assumir a segunda posição e começou a perseguir Martín, que não cometeu grandes erros na frente, exceto por um pequeno momento na volta 27.

Bastianini disse que o piloto da Pramac estava tão forte na segunda metade da volta que não lhe restou outra opção a não ser fazer uma ultrapassagem em bloco na freada para a curva 4.

"Jorge foi incrível desde a primeira volta, ele forçou muito. Na metade da corrida, ele se distanciou um pouco de mim, mas depois de duas ou três voltas eu voltei a diminuir a diferença", disse ele. Provavelmente foi a única oportunidade para mim, porque no setor 3, a partir da saída da curva 10, ele era o mais forte. Não sei por que, mas no final da longa reta [entre as curvas 6 e 8] eu estava sempre com 0,2s, 0,3s [de déficit]. Era a única oportunidade de tentar vencer a corrida".

