Enea Bastianini fez uma manobra desafiadora nas últimas voltas para tomar a liderança de Jorge Martín no GP de Emilia-Romagna. O competidor da MotoGP não teve medo em forçar o líder do campeonato e o movimento foi considerado "um pouco exagerado" pelo espanhol.

O piloto da Pramac, Martín, liderava a corrida na última volta, até que Bastianini passou por ele na Curva 4, forçando-o para fora da pista em um dos momentos mais controversos da temporada. Apesar disso, os comissários não acionaram nenhuma investigação.

Depois de gesticular furiosamente para Bastiainini ao voltar para a pista, o espanhol recuou e, em seguida, cruzou a linha de chegada cinco segundos atrás, em segundo lugar, perdendo a primeira vitória desde o GP da França, em maio.

Os comissários da etapa não tomaram nenhuma medida contra nenhum piloto por causa do confronto, declarando os resultados da corrida logo após a bandeira quadriculada.

Embora Martín tenha se desculpado pela forma como demonstrou sua frustração, ele foi categórico ao afirmar que o piloto da Ducati de fábrica havia ultrapassado seus limites e que a ultrapassagem que fez para vencer em Misano foi injusta.

"Acho que a manobra talvez tenha sido um pouco exagerada porque ele me empurrou para fora da pista e eu não pude revidar", disse ele.

"Depois disso, fiz alguns gestos porque estava no calor do momento, mas enfim. Acho que fui o mais forte, mereci a vitória, mas está tudo bem. Vou tentar novamente [na] próxima".

"Acho que não havia espaço para fazer aquela manobra. Não faz muito sentido continuar falando sobre isso, porque não vai mudar nada".

"Mas, com certeza, acho que mereci a vitória. Se ele ia fazer uma uma manobra, pelo menos que a fizesse de forma limpa e não me tocasse."

Jorge Martin, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Falando mais tarde com a emissora DAZN, ele acrescentou: "Obviamente, Enea merece a vitória, ele estava lá até o fim. Mas depois de liderar tantas voltas e ser jogado para fora da pista, não era o que eu esperava. Mas é assim que as coisas são. Não há muito o que comentar".

"Não estou muito feliz com a ultrapassagem de Enea, mas é o que é. Mas não gostei da minha reação. Minha reação foi desnecessária e peço desculpas pelo meu gesto no calor do momento. Mas ainda acho que a ultrapassagem não foi justa".

"Não importa o que eu diga. Vou ser criticado de todos os ângulos".

Embora a ultrapassagem em si tenha provocado debate, o fato de o próprio Bastianini ter passado por cima de Martín na saída da curva também gerou bastante controvérsia. Isso também foi uma fonte de frustração para o espanhol, que apontou a falta de clareza da direção de prova sobre as regras de corrida na MotoGP.

"Às vezes falamos na direção da corrida, mas nem sempre é claro e nem sempre é constante".

