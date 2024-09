Fabio Quartararo teve um GP da Emilia Romagna de altos e baixos. O campeão de 2021 da MotoGP esteve muito próximo de garantir o melhor resultado da Yamaha em 2024 ao andar no top 5 da prova de Misano, mas viu tudo ir por água abaixo após ficar sem combustível a duas curvas do final.

Depois de se classificar em um encorajador nono lugar em um fim de semana em que foi a única moto da Yamaha no grid, Quartararo mostrou um ritmo sólido e capitalizou as quedas à sua frente para andar no top 5 quando a corrida de Misano se aproximava do fim.

Mas, com a bandeira quadriculada à vista, o francês começou a desacelerar quando o motor de sua M1 secando, forçando-o a se arrastar até a linha de chegada, enquanto Franco Morbidelli, da Pramac, e Maverick Vinales, da Aprilia, o ultrapassavam na reta.

Explicando o que aconteceu na última volta, Quartararo disse à emissora francesa Canal+: "Fiquei sem combustível na penúltima curva. Já estamos nos arrastando um pouco em termos de potência do motor e não estamos aguentando as corridas para tentar aproveitar ao máximo o que temos. Terminar em quinto ou sétimo não muda nossa [vida]. É o ritmo que tivemos [que conta], mas ainda nos faltam muitas coisas".

Quartararo estava correndo como o melhor não-Ducati do GP até duas curvas do final em Misano, representando o progresso que a Yamaha vem fazendo lentamente após um início de ano muito complicado.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Quartararo conseguiu dois sétimos lugares na rodada dupla de Misano, enquanto seu companheiro de equipe, Álex Rins, também ficou entre os 10 primeiros pela primeira vez no ano em Aragón, no início do mês.

Refletindo sobre um recente crescimento da Yamaha, o campeão de 2021 disse: "Eu tinha um segundo de vantagem sobre Franco no último setor. Era apenas [uma questão de] terminar. Foi apenas uma reta, nada mais. Mas pelo menos sei que, na corrida, fizemos P5 com alguns [pilotos] caindo na frente, mas isso sempre pode acontecer com todo mundo. Acho que o ritmo que tínhamos agora era muito, muito rápido".

"São três corridas seguidas em que pontuamos na sprint. Mesmo no ano passado, nunca pontuamos nos sprints, por isso estou muito feliz. Estou fazendo algumas boas largadas ultimamente e espero que possamos fazer isso novamente nas [corridas] no exterior. Acho que essa é a parte mais difícil".

