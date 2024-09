A rodada tripla da MotoGP continua neste fim de semana, com o paddock da principal categoria do motociclismo mundial fazendo uma longa viagem, trocando a Europa pela turnê asiática do calendário, começando com o GP da Indonésia, no circuito de rua de Mandalika.

A MotoGP entra oficialmente na reta final da temporada 2024, com os cinco GPs da turnê pela Ásia e a Oceania antecedendo a etapa derradeira em Valência, na segunda metade de novembro.

A categoria torce para que não se encontre em mais um pesadelo logístico, sem atrasos no transporte do equipamento da Itália para a Indonésia que causem alterações na programação do fim de semana.

E o Mundial vai para a Ásia em um momento determinante. A queda de Francesco Bagnaia no GP da Emilia Romagna permitiu a Jorge Martín respirar mais aliviado na classificação. O espanhol da Pramac tem 341 pontos contra 317 de Pecco. Já Enea Bastianini e Marc Márquez travam uma batalha própria, com apenas um tento separando os dois: 282 x 281. Bem mais distante, Brad Binder fecha o top 5 com 165.

Na Moto2, uma situação similar. Quarto colocado em Misano, Ai Ogura viu seu principal rival, Sergio García, cair, o que lhe permitiu abrir uma vantagem na ponta: 188 x 166. Joe Roberts vem em terceiro com 143, contra 140 de Alonso López e 133 de Fermín Aldeguer.

Já o brasileiro Diogo Moreira é o 18º colocado, com 28 pontos. Diogo não disputou o GP da Emilia Romagna devido a queixa de dores e precisou ser levado ao hospital, onde foi identificado uma inflamação no apêndice. Segundo sua equipe, o brasileiro passaria por novos exames para definir se seria necessária uma cirurgia, e sua participação no GP da Indonésia ainda é dúvida.

Na Moto3, David Alonso caminha a passos largos em direção ao título. Com mais uma vitória na temporada, a oitava em 14 corridas, o colombiano chega a impressionantes 271 pontos, 82 à frente de Daniel Holgado, com 189, o que lhe dá mais de três GPs de vantagem. O holandês Collin Veijer é o terceiro com 188 e Iván Ortolá tem 184.

Confira os horários do fim de semana e não perca a cobertura do Motorsport.com.

Horários da MotoGP na Indonésia:

MotoGP Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 23h45 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 04h00 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sexta-feira 23h10 ESPN e Star+ Classificação Sexta-feira 23h50 ESPN e Star+ Corrida Sprint Sábado 04h00 ESPN e Star+ Corrida Domingo 04h00 ESPN e Star+

Horários da Moto2 e Moto3:

Moto2 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 22h50 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 03h05 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sexta-feira 22h25 ESPN e Star+ Classificação Sábado 02h45 ESPN e Star+ Corrida Domingo 02h15 ESPN e Star+ Moto3 Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-feira 22h00 ESPN e Star+ Treino Livre 2 Sexta-feira 02h15 ESPN e Star+ Treino Livre 3 Sexta-feira 21h40 ESPN e Star+ Classificação Sábado 01h50 ESPN e Star+ Corrida Domingo 01h00 ESPN e Star+

