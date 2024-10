A MotoGP iniciou nesta madrugada as atividades para o GP da Tailândia, antepenúltima etapa da temporada 2024. E no circuito de Buriram, dois treinos livres movimentados, com Marco Bezzecchi à frente no primeiro e Marc Márquez dominando o segundo, com direito ao novo recorde de volta da pista tailandesa.

No TL1, Bezzecchi foi o mais rápido com um tempo de 01min30s492, ficando apenas 0s038 à frente de Jorge Martín. E em uma disputa intensa entre os líderes do campeonato, Francesco Bagnaia foi o terceiro colocado, ficando a um décimo do rival, que chega à Tailândia com 20 pontos de vantagem no Mundial.

A Ducati novamente dominou a sessão, com seis motos no top 6, tendo Marc Márquez, Álex Márquez e Enea Bastianini na sequência. Em seu retorno, Pedro Acosta foi o melhor piloto fora da marca italiana. E as japonesas tiveram um começo de fim de semana encorajador, com Takaaki Nakagami colocando a Honda em nono e Fabio Quartararo com a Yamaha em décimo.

A única queda de sessão veio com Aleix Espargaró na curva final, em uma sessão problemática para a Aprilia.

Confira o resultado final do TL1 da MotoGP na Tailândia:

No TL2, que determinou os grupos para a classificação do sábado, foi Marc Márquez quem terminou na ponta da tabela de tempos, com direito ao novo recorde de volta. O espanhol marcou 01min29s165, para superar o líder do campeonato, Martín, por pouco mais de um décimo, em uma sessão com quatro Ducatis no top 4.

Enea Bastianini foi o terceiro, com Pecco Bagnaia em quarto. Em quinto, Maverick Viñales reverteu o TL1 desastroso para a Aprilia. Franco Morbidelli, Pedro Acosta, Álex Márquez, Marco Bezzecchi e Johann Zarco completam a lista dos que passaram diretamente para o Q2.

Já Espargaró se aventurou a ir à pista após sua queda no TL1, mas interrompeu o esforço para anunciar que precisava ir ao hospital passar por exames devido às dores.

Confira o resultado final do TL2 da MotoGP na Tailândia:

SHOW de Márquez, MARTÍN amplia sobre Pecco, MotoGP no Brasil, Felipe Massa, WSBK, Moto1000GP e mais!

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!