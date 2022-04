Carregar reprodutor de áudio

O dia da MotoGP em Austin é de Enea Bastianini. O piloto da Gresini soube avançar pelo grid para vencer o GP das Américas, seu segundo triunfo no ano, reassumindo a liderança do Mundial, com Álex Rins em segundo e Jack Miller em terceiro.

Já Marc Márquez foi um destaque pela bela prova de recuperação feita após uma largada horrorosa, caindo de nono para o fundo do grid antes mesmo da primeira curva, antes de terminar na sexta posição, depois de uma grande disputa com Fabio Quartararo nas voltas finais.

Na largada, o paredão da Ducati, com cinco motos nas cinco primeiras posições foi efetiva. Enquanto Miller pulava para a ponta, superando Martín, Bagnaia era terceiro e Bastianini em quarto, enquanto Quartararo ganhava apenas uma posição, subindo para quinto. Já Marc Márquez teve uma largada horrível, caindo de nono para 22º.

Nas primeiras voltas, tivemos uma bela disputa entre Miller e Martín pela ponta, enquanto Bastianini passava Bagnaia pela terceira posição. Lá atrás, Márquez subia para 17º na segunda volta. A primeira queda do dia foi de Bezzecchi, no começo do terceiro giro.

No início da quinta volta, Miller e Martín seguiam disputando pela ponta, enquanto Bastianini colava na briga, com Bagnaia e Zarco na sequência. Rins vinha em sexto, à frente de Quartararo, com Mir, Aleix e Pol Espargaró fechando o top 10. Já Márquez se encontrava em 13º.

Na metade da corrida, Miller, Martín e Bastianini seguiam brigando pela ponta, enquanto Rins se infiltrava no meio do paredão da Ducati ocupando a terceira posição, à frente de Zarco e Bagnaia, enquanto Márquez estagnava na 10ª posição, atrás de Aleix.

Rins e Bastianini passaram a protagonizar a melhor disputa da pista, valendo a última posição do pódio. Mas o piloto da Gresini aproveitou um vacilo de Martín para assumir a segunda posição, com Rins também aproveitado pra passar o pole.

As Suzukis se colocaram na luta pelo pódio. No início da 15ª volta, Miller passava ser pressionado por Bastianini na ponta, enquanto Rins e Mir vinham em terceiro e quarto, com Bagnaia e Martín na sequência e Márquez já em sétimo.

Bastianini passou Miller com uma grande manobra para assumir a ponta na 16ª volta, mas o australiano da Ducati seguia em sua cola.

No final, Enea Bastianini teve tranquilidade para cruzar a linha de chegada em primeiro, vencendo pela segunda vez no ano e reassumindo a liderança do Mundial. E após uma bela disputa nas voltas finais, Álex Rins superou Jack Miller para terminar em segundo.

Completaram o top 10: Joan Mir, Francesco Bagnaia, Marc Márquez, Fabio Quartararo, Jorge Martín, Johann Zarco e Maverick Viñales.

Agora a MotoGP tira uma semana de folga, retomando as atividades da temporada 2022 entre 22 e 24 de abril com o GP de Portugal em Portimão, quinta etapa do ano. No Motorsport.com, você acompanha toda a ação da principal categoria da motovelocidade mundial.

