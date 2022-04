Carregar reprodutor de áudio

Neste sábado, a MotoGP definiu o grid de largada para o GP das Américas, quarta etapa da temporada 2022. E em um dia de domínio da Ducati, colocando cinco motos nas cinco primeiras posições, a pole position ficou com Jorge Martín, superando Jack Miller e Francesco Bagnaia, a dupla da equipe oficial da montadora japonesa.

O 'paredão' da Ducati foi completado pela segunda Pramac, de Johann Zarco, e a Gresini de Enea Bastianini. Fecham o top 12: Fabio Quartararo, Álex Rins, Joan Mir, Marc Márquez, Takaaki Nakagami, Luca Marini e Pol Espargaró.

O fim de semana em Austin está sendo marcado até aqui por diversas quedas e alguns questionamentos sobre a real melhora da pista após o recapeamento, com pilotos reclamando que ainda existem algumas ondulações no traçado.

Q1

Assim que o cronômetro iniciou a regressiva de 15 minutos, os 14 pilotos foram rapidamente à pista para a primeira saída. Participaram dessa primeira parte do treino: o líder do Mundial Aleix Espargaró, Álex Rins, Maverick Viñales, Franco Morbidelli, Jorge Martín, Andrea Dovizioso, Brad Binder, Álex Márquez, Miguel Oliveira, Remy Gardner, Darryn Binder, Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio e Raúl Fernández.

E pouco depois do início da sessão, uma bandeira amarela, devido à queda de Darryn Binder no final do primeiro setor.

A menos de quatro minutos do fim, mais uma bandeira amarela, agora por conta da queda do líder Aleix Espargaró, na curva 8.

No final, Jorge Martín terminou na frente marcando 02min02s487 para garantir a primeira vaga do Q2, tendo ao seu lado Álex Rins, com um tempo de 02min02s723.

Veja como ficou o grid de largada entre os pilotos que não passaram para o Q2, de 13º a 24º: Aleix Espargaró, Maverick Viñales, Andrea Dovizioso, Marco Bezzecchi, Brad Binder, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, Miguel Oliveira, Raúl Fernandés, Remy Gardner, Álex Márquez e Darryn Binder.

Q2

Jorge Martín e Álex Rins garantiram o direito de disputar disputar a pole position com os dez melhores nos primeiros treinos livres do final de semana: Fabio Quartararo, Enea Bastianini, Jack Miller, Marc Márquez, Johann Zarco, Francesco Bagnaia, Pol Espargaró, Joan Mír, Takaaki Nakagami e Luca Marini.

O Q2 também foi marcado por quedas. Nos primeiros minutos foi a vez do vencedor do GP do Catar, Bastianini, que causou uma rápida bandeira amarela.

Pouco depois foi a vez do campeão Quartararo, que conseguiu voltar voando para os boxes e pegar a moto reserva para participar do resto da sessão.

Em um final movimentado, Jorge Martín voou para garantir a pole position, marcando 02min02s039, com direito a recorde do Circuito das Américas. O espanhol da Pramac lidera um top 5 dominado pela Ducati, com Jack Miller e Francesco Bagnaia, da equipe oficial, em segundo em terceiro, Johann Zarco com a outra Pramac em quarto e Enea Bastianini com a Gresini em quinto.

Fecham o top 12: Fabio Quartararo, Álex Rins, Joan Mir, Marc Márquez, Takaaki Nakagami, Luca Marini e Pol Espargaró.

A MotoGP volta à pista no domingo para a disputa do GP das Américas, 4ª etapa da temporada 2022. A prova está marcada para as 15h, horário de Brasília. A transmissão será na ESPN 4 e no Star+. E no Motorsport.com você acompanha a cobertura completa do final de semana em Austin.

