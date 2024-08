A sprint race da MotoGP em Silverstone ficou marcada por quedas 'solo' e vitória de Enea Bastianini. O pódio foi composto por Jorge Martín, que briga pelo título com Pecco Bagnaia, e Aleix Espargaró.

Na reta final da prova, o líder Bagnaia caiu sozinho, assim como Marc Márquez na penúltima volta da corrida.

A corrida

A largada ficou marcada pelo toque de Morbidelli e Bezzecchi na primeira curva que ocasionou a queda de ambos. Um pouco mais atrás, Márquez aproveita um toque de Binder e Acosta e ultrapassa os dois. Acosta tenta dar o troco, mas Marc consegue se afastar.

A quinta volta da corrida ficou marcada pela queda de Bagnaia que acabou perdendo o controle da moto e caiu sozinho na curva 4. Enquanto isso, na liderança da corrida, Martín viu a vitória ser ameaçada por Bastiaini.

A ultrapassagem acabou acontecendo na volta seguinte. Restando duas voltas para o fim, Márquez também caiu sozinho, sem nenhum toque na curva 16.

