A primeira corrida da MotoGP após as férias está provando ser um ponto de virada para Jorge Martín, especialmente na batalha acirrada contra Pecco Bagnaia pelo título.

O segundo lugar de Martín na sprint coincidiu com a queda de Bagnaia, uma circunstância que deixa o piloto da Pramac apenas um ponto atrás do italiano, que mantém a liderança na classificação geral de pontos, enquanto se aguarda o GP principal no domingo.

"Vi o acidente de Pecco em uma das telas gigantes ao redor da pista. Hoje foi um dia para recuperar a confiança que eu tinha antes de Sachsenring", reconheceu Martín, que, com o pódio deste fim de semana, chegou a três pódios consecutivos no sábado, oito no total desde o início da temporada.

Fiel ao seu estilo e com sua explosividade característica, o piloto da Pramac assumiu a liderança na primeira volta e permaneceu nela até o ataque de Enea Bastianini, que o ultrapassou na metade da corrida, para vencer pela primeira vez.

"Estou feliz, consegui correr bem durante todo o fim de semana. Foi uma ótima corrida. Tentei pressionar desde o início, mas Enea tinha as ferramentas para responder", disse o espanhol, que está em suas últimas corridas com uma Ducati antes de passar a liderar o projeto Aprilia no próximo ano.

Silverstone é um dos circuitos mais longos e mais rápidos do calendário, o que significa que as motos chegam à linha de chegada com muito pouco combustível. No caso de Martin, ele teve que gerenciar a queima de combustível desde as primeiras voltas, o que certamente também dificultou a reprodução da "Besta".

"Sofri com o combustível, isso nunca tinha acontecido comigo antes. Tive que ser um pouco mais conservador com o mapa de potência a partir da segunda volta", acrescentou o #89, que é um dos candidatos a lutar pelo pódio novamente neste domingo.

