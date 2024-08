Aleix Espargaró, da Aprilia, conquista tempo de 1:57.309 e garante a Pole Position no segundo treino classificatório do GP da Grã-Bretanha da MotoGP, seguido das Ducatis de Pecco Bagnaia e Enea Bastianini. Pedro Acosta e Álex Márquez conseguiram passar do Q1 para Q2.

Com o fim do Q2, os dez primeiros do grid de largada foram: Espargaró, Bagnaia, Bastianini, Martin, Álex Márquez, Binder, Marc Márquez, Viñales, Acosta e Di Giannantonio.

Confira os detalhes de como foram as duas sessões de classificação:

Como foi o Q1?

No Q1, que ganha repescagem para o Q2 com doze pilotos, a disputa começou intensa, com bons tempos de Pedro Acosta e Álex Márquez empatados na liderança com o mesmo tempo de 1:58 651, separados apenas pela primeira volta de Acosta.

Aos seis minutos, os pilotos recolheram aos boxes para se prepararem para uma última tentativa, aquecendo e trocando pneus. Na volta dos boxes, todos os pilotos do Q1 fizeram bons tempos, mas apenas Raúl Fernández conseguiu superar o tempo da dupla empatada, subindo para a liderança.

Apesar dos bons tempos de Fernández, Acosta rapidamente conseguiu superar o tempo e voltou para liderança com 1:58.408. Após zerar o cronômetro, mas fechando a volta, Márquez conseguiu superar o tempo de ambos e conseguiu a liderança, com 1:58.373, indo para o Q2 de Silverstone junto de seu compatriota, Acosta.

Como foi o Q2?

Já no Q2, a disputa pela pole position foi disputada em detalhes entre Pecco Bagnaia e Marc Márquez, com o italiano conquistando o primeiro tempo com 1:57.987 e chegando na primeira colocação.

Logo em seguida, Enea Bastianini conseguiu superar o tempo de Bagnaia, mas rapidamente Pecco voltou a liderança e aumentou a vantagem, com 1:57.517.

Faltando pouco mais de seis minutos, todos os pilotos voltaram para os boxes para troca de pneus e preparação para as últimas tentativas do Q2, voltando nos cinco minutos finais, formando um comboio, com Martin liderando, mas freiando e quase colidindo. O comboio estava tão próximo que parecia simulação de corrida.

Ao abrir tentativa, Bagnaia teve o adesivo do logo do patrocinador no capacete descolando e atrapalhando a visão, necessitando na saída da pista e precisando esperar mais um pouco para abrir uma última tentativa.

No último minuto, a bandeira amarela foi aberta em uma queda no setor 1, mas Aleix Espargaró conseguiu a pole position sem passar pela região problema, fechando o tempo de 1:57.309, o tempo recorde de Silverstone na MotoGP. Márquez e Marco Bezzecchi se estranharam na última tentativa. Bagnaia e Bastianini fecharam o top 3.

Confira o grid de largada

MOTOGP DE VOLTA! Os DESTAQUES da temporada 2024 com HAMILTON RODRIGUES, a voz da MOTOGP no BRASIL

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST traz Hamilton Rodrigues, a voz da MotoGP no Brasil

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!