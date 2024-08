MotoGP: Queda nos treinos livres tira Rins do GP da Grã-Bretanha

Alex Rins, piloto da Yamaha na MotoGP, está fora do restante do fim de semana do GP da Grã-Bretanha por conta de uma queda sofrida nos treinos livres desta sexta-feira.

Depois de perder o GP da Alemanha no mês passado por conta do acidente sofrido na corrida em Assen, Rins estava voltando à moto em Silverstone quando acabu caindo na brita na curva 6 faltando poucos minutos para o fim da sessão.

Foi possível ver o espanhol mexendo a mão direita depois da queda, sugerindo que ele havia agravado ainda mais os ferimentos sofridos na Alemanha, o que foi confirmado pelo piloto posteriormente. Ainda nesta sextya, a Yamaha publicou um comunicado revelando que Rins estava sofrendo com dores e que iria priorizar sua saúde durante o restante do fim de semana.

Alex passará por testes após um período de descanso para saber se ele está apto para competir em Spilberg, no GP da Áustria, no dia 18 de agosto.

Seu lugar na equipe de fábrica da Yamaha na Grã-Bretanha será ocupado pelo piloto do World Superbike Remy Gardner, que já estava competindo como wildcard neste fim de semana como parte da equipe de teste da marca japonesa. Ele agora será elegível para marcar pontos de fabricante para a Yamaha.

"Depois de checar minhas condições de saúde com meus médicos, nós chegamos à conclusão que o mais reponsável a se fazer seria não continuar o fim de semana em Silverstone", disse.

"Claro, eu sinto muito pelo time e por mim mesmo. Cada volta que fizemos na sessão se provou útil para o desenvolvimento da moto e para superar a diferença em relaçao às outras equipes. Mas, a dor que eu estou sentindo o risco de uma lesão ainda maior, junro com o conselho médico, fizeram com que eu tomasse essa decisaão. Espero estar de volto o mais rápido possível."

Alex Rins, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Rins foi arremessado de sua M1 no início do GP da Holanda em Junho e sofreu duas pequenas fraturas na mão direita e uma na perna esquerda na queda. Ele vou imediatamente para Madri e passou por uma cirurgia dupla, com os médicos operando sua mão e perna simultaneamente.

Durante a primeira operação, ele teve alguns pregos colocados em sua mão, o que não parece ser a principal causa dos problemas. Além disso, alguns dos pregos foram removidos do seu pé, mas nem todos os ossos cicatrizaram ainda. Por isso, os médicos pediram para que ele não corresse nenhum risco em Silverstone.

O chefe da Yamaha Lin Jarvis se pronunciou: "Primeiro de tudo, eu gostaria de expressar minha sampatia em relação a Alex. Os pilotos sempre ficam desapontados quando não podem pilotar, mas, além disso, é ainda mais decepcionante para Alex pelo fato do GP da Grã-Bretanha ser uma etapa muito especial. É importante para a Monster Energy, que é a patrocinadora da prova, e também para a Doha que está começando as celebrações do 75º aniversário da MotoGP."

"Além disso, Alex gosta muito de Silverstone e já conseguiu ótimos resultados aqui, então, é definitivamente uma decepção. Contudo, sua saúde e seu bem estar são uma prioridade. Decidimos que não valia a pena para ele continuar o fim de semana e esperamos tê-lo de volta na Áustria em melhores condições."

MOTOGP DE VOLTA! Os DESTAQUES da temporada 2024 com HAMILTON RODRIGUES, a voz da MOTOGP no BRASIL

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

PÓDIO CAST traz Hamilton Rodrigues, a voz da MotoGP no Brasil

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!