A MotoGP abriu novamente a venda de ingressos para a final da temporada 2024, que precisou ser alterada para Barcelona, confirmando ainda que toda a renda do GP será destinada ao auxílio às pessoas afetadas pelas fortes enchentes em Valência, palco original da etapa.

Os preços dos ingressos para o que está sendo oficialmente chamado de GP Solidário de Barcelona começam em 55,30 euros e chegam a 108,50 euros para as arquibancadas 'Excellence', de acordo com um comunicado divulgado pelo Circuito de Barcelona.

"O evento, cujos lucros serão destinados às pessoas afetadas em Valência, apresenta uma grande diversidade de ingressos com preços atraentes para promover a solidariedade", disse.

"O Circuito de Barcelona já colocou à venda os ingressos para o GP Solidario de Barcelona, que acontecerá de 15 a 17 de novembro nas instalações catalãs. Os ingressos podem ser comprados no site oficial do Circuito e estão a preços muito atraentes para incentivar a solidariedade e as doações".

Barcelona não revelou oficialmente o número de ingressos que foram colocados à venda. Por razões logísticas, com a confirmação do evento chegando pouco mais de uma semana antes do início da ação na pista, não é possível disponibilizar assentos para o mesmo número de espectadores que durante o GP da Catalunha ou o GP da Espanha de Fórmula 1 no mesmo circuito. Esses eventos geralmente conseguem atrair mais de 130.000 torcedores no domingo.

Acessando o site do circuito de Barcelona, é possível ver que um total de 18.992 ingressos estão à venda em nove setores diferentes. Se todo o lote for vendido, a receita será de cerca de 1,5 milhão de euros (R$9,2 milhões). Os ingressos estão disponíveis para uma variedade de arquibancadas, bem como para as zonas de admissão geral.

O final da temporada deveria ter sido realizado no Circuito Ricardo Tormo, como tem sido uma tradição há muitos anos. Mas a devastação causada pelas fortes enchentes em Valência forçou as autoridades a cancelarem o evento pouco mais de duas semanas antes da data programada. Depois de avaliar todos os cenários possíveis, a Dorna, promotora da MotoGP, concluiu que a melhor opção era realizar a corrida em Barcelona. A decisão foi tomada em conjunto com as autoridades de Valência e da Catalunha.

O GP de Barcelona decidirá o campeão da MotoGP de 2024, com Jorge Martín atualmente liderando a classificação com 24 pontos de vantagem sobre Francesco Bagnaia a caminho da final. Um total de 37 pontos estará em jogo na corrida de velocidade e na corrida principal. Os ingressos para a corrida de Valência não serão válidos em Barcelona. Os portadores de ingressos para Valência têm a opção de solicitar um fundo do circuito a partir de 11 de novembro ou transferir o ingresso para 2025.

