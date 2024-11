O piloto de testes da Ducati, Michele Pirro, será convocado para a VR46 de Fábio Di Giannantonio para a rodada final da temporada 2024 da MotoGP em Barcelona, apurou o Motorsport.com.

Pirro pilotará uma das motos GP23 da VR46 no GP de Barcelona de 15 a 17 de novembro, com Di Giannantonio novamente ausente das corridas depois de fazer uma cirurgia no ombro esquerdo na última quarta-feira.

Embora Andrea Iannone tenha impressionado a VR46 no GP da Malásia no último fim de semana, depois de retornar à MotoGP por desejo expresso do proprietário da equipe, Valentino Rossi, o vencedor do GP não correrá na Espanha na próxima semana.

A decisão foi tomada pela Ducati em conjunto com a VR46 e será formalmente comunicada ao público na próxima semana.

Iannone, que estava fora de ação desde sua campanha de 2019 com a Aprilia após receber uma proibição de doping de quatro anos, terminou em 17º lugar, menos de um minuto atrás da Ducati de fábrica do vencedor da corrida, Francesco Bagnaia.

Uma das condições exigidas para que Iannone voltasse a competir na última corrida era não parecer deslocado em Sepang, uma meta que ele mais do que alcançou com sua rápida adaptação à GP23.

Andrea Iannone, Equipe VR46 Racing Foto de: Asif Zubairi

No entanto, a Ducati decidiu contar com o confiável Pirro em Barcelona depois de levar em consideração aspectos técnicos e de desenvolvimento.

Ao contrário desta temporada, em que a Ducati está colocando em campo quatro motos GP24 entre sua equipe oficial e a Pramac, a marca de Borgo Panigale terá apenas três motos com especificações de fábrica em 2025. Elas serão pilotadas por Pecco Bagnaia, pelo novo piloto da equipe de trabalho Marc Márquez e por Di Giannatonio na VR46.

O teste de pré-temporada em Barcelona, onde Pirro estará novamente em serviço na VR46, é, portanto, crucial para a Ducati acertar os detalhes finais da moto de 2025, já que a MotoGP entra em uma fase de congelamento de motor de dois anos.

A atual vantagem da Ducati sobre os outros fabricantes é tão grande que ninguém duvida que o congelamento do desenvolvimento será uma vantagem para eles a longo prazo.

No entanto, o fato de Márquez não ter muita experiência com a GP24 atual - tendo pilotado uma moto com um ano de idade na Gresini em 2024 - levou o gerente geral Gigi Dall'Igna a concluir que a presença de Pirro no teste é vital para a marca.

No momento, não há certeza se três motos GP25 serão enviadas para a Espanha, como planejado, ou se apenas duas estarão disponíveis devido a um problema de produção.

De qualquer forma, a Ducati quer ter Pirro, que desempenha um papel importante no desenvolvimento da moto, em plena capacidade em Barcelona para ajudar Bagnaia e Márquez a ajustar a motocicleta, fornecendo mais dados.

Pirro já está testando a GP25 na quarta e quinta-feira desta semana em Jerez. Após esses dois dias de corrida, a motocicleta será embalada e enviada a Barcelona para o primeiro teste oficial de 2025, em 19 de novembro.

