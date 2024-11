MotoGP: Como erros em Sprints podem custar título de Bagnaia

As esperanças de Franscesco Bagnaia em conquistar o título da MotoGP estão por apenas um fio. O piloto de fábrica da Ducati enfrenta uma desvantagem de 24 pontos para o rival da Pramac, Jorge Martín, mas mantém o foco para a última rodada em Barcelona, na próxima semana.

Embora as probabilidades estejam contra Bagnaia há algum tempo, foi a sua queda do segundo lugar no sprint do GP da Malásia que efetivamente selou o acordo a favor de Martín.

Desde o início do ano, Bagnaia identificou as corridas Sprint como o principal ponto fraco de sua candidatura ao título. Após as primeiras seis rodadas, ele acumulou apenas 14 pontos nos sábados, enquanto seu principal rival, Martín, somou 56.

Naquele momento, Bagnaia havia superado Martín por três pontos nas corridas de domingo, mas ficou com uma enorme diferença de 39 pontos para superar na tabela geral.

Para ser justo com Bagnaia, ele melhorou o seu desempenho em corridas Sprint no período seguinte. Desde o GP da Itália, em junho, Pecco conquistou seis vitórias em sprint em 13 tentativas, em comparação com quatro de Martín.

Ao longo do ano, Martín ainda está à frente com sete vitórias a seis graças à sua forma no início da temporada, mas claramente o atual campeão mostrou que pode ser rápido no novo formato.

No entanto, embora Bagnaia saiba marcar grandes gols em qualquer dia, ele também perdeu muitos pontos para o líder do campeonato ao longo da temporada.

Já na segunda volta em Portugal, o bicampeão conquistou a vitória no sprint ao travar na Curva 1 enquanto liderava a corrida. Mais tarde, ele revelou que um erro ao calcular mal o impacto da diminuição da carga de combustível na frenagem o levou a sair da pista.

A desistência no sprint de Le Mans deveu-se em parte a ele, já que a queda na qualificação deixou a sua moto principal com muitos danos. A GP24 reserva que acabou correndo foi descrita por ele como “perigosa”, obrigando-o a parar nos boxes após apenas três voltas.

Depois houve o maior erro de todos em Barcelona, ​​onde caiu na última volta enquanto circulava com um segundo de vantagem sobre o seu rival mais próximo.

Mesmo com aquela sequência irregular na primeira parte da temporada, Bagnaia conseguiu chegar ao topo do campeonato, aliás, depois que Martín largou a moto enquanto liderava o GP da Alemanha.

Mas quando o campeonato foi retomado em Silverstone no início de agosto, após as férias, Bagnaia não conseguiu capitalizar a situação, caindo no chão no sprint enquanto tinha um pódio quase certo.

Aquele fim de semana mostrou claramente a tendência do piloto de 27 anos de cometer erros nos piores momentos possíveis. A vantagem de 10 pontos que herdou depois de Sachsenring transformou-se num défice de três pontos e o foco mudou subitamente para a força mental de Martín para ultrapassar uma desvantagem psicológica e desportiva.

Nesse contexto, é fácil explicar por que Bagnaia se atrapalhou sob pressão na Malásia na Curva 9 – reconhecidamente em uma das curvas mais complicadas da pista, uma subida complexa para a esquerda que surge no final de uma reta bastante longa.

O abandono de Sepang marcou sua quarta falta de pontuação em uma prova de sprint este ano (em comparação com duas de Martín). Isso mostra por que ele perdeu impressionantes 48 pontos para seu rival pelo título apenas nos sábados.

Pontos marcados por Martín e Bagnaia nas Sprints

CORRIDA MARTÍN BAGNAIA Losail 12 6 Portimão 7 6 Austin 7 2 Jerez 12 0 Le Mans 12 0 Barcelona 6 0 Mugello 0 12 Assen 9 12 Sachsenring 12 7 Silverstone 9 0 Spielberg 9 12 Aragon 9 1 Misano 1 12 9 Misano 2 9 12 Mandalika 0 12 Motegi 6 12 Phillip Island 12 6 Buriram 9 7 Sepang 12 0 TOTAL 164 116

É claro que Bagnaia respondeu com força no domingo, superando Martín nos estágios iniciais do GP antes de correr para vencer por 3,1s. Foi a sua décima vitória do ano em 19 GPs, o que já coloca a sua campanha de 2024 como uma das melhores de qualquer piloto na história da categoria rainha.

Com esse sucesso, ele está agora empatado com Casey Stoner, ex-Ducati e Honda, na lista dos pilotos com mais vitórias numa temporada, embora com uma taxa de sucesso menor devido ao facto de haver mais corridas no calendário agora.

Outro triunfo na final de Barcelona significaria que ele teria tantas vitórias como Valentino Rossi conseguiu em 2001, 2002 e 2005, mas novamente com a mesma ressalva de antes com Stoner.

Pontos marcados por Martín e Bagnaia aos domingos

CORRIDA MARTÍN BAGNAIA Losail 16 25 Portimão 25 0 Austin 13 11 Jerez 0 25 Le Mans 25 16 Barcelona 20 25 Mugello 16 25 Assen 20 25 Sachsenring 0 25 Silverstone 20 16 Spielberg 20 25 Aragon 20 0 Misano 1 1 20 Misano 2 20 0 Mandalika 25 16 Motegi 20 25 Phillip Island 20 16 Buriram 20 25 Sepang 20 25 TOTAL 321 345

Com estes números, seria fácil concluir que Bagnaia teria sido campeão se a MotoGP não tivesse reformulado o seu formato de fim de semana e acrescentado corridas Sprints ao calendário.

Afinal, se tirarmos as sprints da equação, seria Bagnaia liderando o campeonato por 24 pontos rumo a Barelona e não Martín.

Mas isso explica apenas parte do quadro. Bagnaia é conhecido por aumentar sua velocidade ao longo de um fim de semana. Ele começa devagar na sexta-feira e gradualmente acelera o ritmo, obtendo ganhos constantes tanto no desempenho de volta única quanto na velocidade de longo prazo.

Uma parte crucial dessa trajetória é a sprint, que lhe dá a oportunidade de aprimorar sua velocidade em condições de corrida da vida real. É uma das razões pelas quais ele consegue vencer corridas aos domingos depois de ser superado por Martín nas sprints.

