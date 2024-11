Franscesco Bagnaia venceu 10 corridas ao longo da temporada da MotoGP, no entanto, ele ainda está 24 pontos atrás de Jorge Martín. Isso porque teve problemas nas etapas aos sábados, quando acontecem as Sprints.

"Quando você ganha 10 GPs e ainda está 24 pontos atrás, algo está errado", defende o principal rival do candidato ao título.

Reclamações feitas por um competidor sobre um formato que ele não conseguiu dominar sempre deve ser compreendida com certa cautela, isso porque é o esperado. No entanto, Bagnaia pode ter razão quando se trata da influência e peso das corridas Sprints na disputa pelo título de 2024.

Para recapitular a situação que se encaminha para a última rodada, Bagnaia chega ao fim de semana de Barcelona como uma chance remota, apesar de ter vencido 10 GPs, contra três triunfos do líder de Martín.

A vantagem do espanhol pode ser atribuída às suas sete vitórias nas corridas sprint da MotoGP, bem como às inúmeras quedas de Bagnaia aos sábados.

Para ser claro, Pecco não está se desculpando por suas dificuldades nas Sprints. Ele é honesto sobre isso, a ponto de você ter que considerar sua declaração de que "algo está errado" como algo mais do que uma mágoa.

"Jorge foi simplesmente melhor aos sábados nesta temporada e temos que dizer que ele fez um trabalho muito bom lá", disse Bagnaia após sua última queda no sábado na Malásia.

Ele também 'tira o chapéu' para a capacidade de Martín em encontrar o ritmo com o tempo de preparação mais limitado ou quase nulo.

"Jorge foi direto para a pista e fez 1m56,996s, sem mais nem menos", disse Bagnaia com um estalar de dedos ao refletir sobre a primeira corrida recorde de Martín no Q2 em Sepang.

"A velocidade com que ele consegue se adaptar [para marcar um tempo rápido] é algo inacreditável."

Bagnaia comemorou sua 10ª vitória no Grande Prêmio do ano na Malásia no domingo, mas a vitória veio depois de outra decepção no sprint que deixou Martin mais perto da coroa Foto de: Dorna

Como as Sprints acontecem no início do fim de semana, quando Bagnaia geralmente ainda está ajustando seu pacote, esse fenômeno tem sido um fator importante nos pontos conquistados por Martín no sábado. Para alguém tão realista quanto ao equilíbrio de forças, Pecco poderia ter evitado sua situação atual simplesmente adotando uma abordagem de limitação de danos aos sábados.

Com o benefício da retrospectiva, ele certamente teria se contentado com alguns segundos e terceiros em vez de cair. Mas suas maiores perdas ocorreram no início da temporada, quando o cenário - incluindo sua vantagem aos domingos - não era tão claro.

Mas com tudo isso dito, durante 73 dos 75 anos da MotoGP, preocupar-se em como lidar com as Sprints não era uma habilidade que Bagnaia teria que dominar. Vencer GPs sempre foi o que lhe rendeu títulos mundiais.

Essa é uma parte fundamental da herança que a MotoGP celebrou com tanto orgulho em Silverstone este ano. Há um argumento de que os sprints têm sido um 'tapa na cara' dessa herança desde que chegaram em 2023.

Se Bagnaia vencer em Barcelona, ele terá vencido 55% das corridas de domingo deste ano, ainda um pouco atrás da menor porcentagem no clube dos 10+

Só para colocar as 10 vitórias de Bagnaia em corridas aos domingos em perspectiva, os outros pilotos que venceram 10 em uma temporada na categoria principal - alguns deles várias vezes - são Giacomo Agostini, Mick Doohan, Valentino Rossi, Casey Stoner e Marc Márquez. Todos eles venceram o campeonato mundial nas temporadas em questão.

No entanto, antes de nos indignarmos com Bagnaia, observe que, em termos percentuais, Pecco não atingiu o nível de seus antecessores. Mesmo desconsiderando as Sprints, há mais GPs por temporada agora do que para qualquer um desses pilotos. Em 1968, de fato, houve apenas 10 corridas e Agostini teve um recorde de 100%.

Se Bagnaia vencer em Barcelona, ele terá vencido 55% das corridas de domingo deste ano, ainda um pouco atrás da menor porcentagem no clube dos 10+. Esse foi o esforço de Stoner em 2007, quando ele venceu 10 das 18 corridas, com 55,56%.

Vamos levar em conta as Sprints, só por diversão. Apesar de todo o foco nos pontos que ele desperdiçou nesse departamento, Bagnaia ainda venceu seis deles. Isso é apenas um a menos do que Martín, o que põe em dúvida a noção popular de que o espanhol é indiscutivelmente o homem mais rápido aos sábados.

Erros em momentos caros em sprints prejudicaram as perspectivas de título de Bagnaia Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Isso dá a Bagnaia um total de 16 vitórias na temporada, de um total de 38 possíveis até agora: 42,1%. Os defensores do italiano ficarão felizes em saber que as sete Sprints e os três GPs de Martín somam uma porcentagem geral de vitórias de 26,32%.

Você pode brincar com essas estatísticas até o Natal, especulando sobre o que poderia ter acontecido se levássemos em conta outras chegadas e aposentadorias. O sistema é o que é e, embora Bagnaia tenha conquistado mais vitórias em todos os aspectos, ele simplesmente perdeu muitos pontos - principalmente aos sábados.

A questão é se esses erros aos sábados foram considerados muito importantes. Ou, se preferir, se os domingos deveriam valer mais - de acordo com a herança da MotoGP.

Bem, em primeiro lugar, isso está no nome. Se você conhece um pouco de francês, sabe que o GP de qualquer país (ou região, ou cidade) deve ser o GP. Ele vinha com o artigo definido: le grand prix. Havia apenas um.

Deixando a semântica de lado, uma corrida mais longa coloca em jogo o gerenciamento dos pneus - uma habilidade que muitos acham que um campeão deve ter em seu portfólio. As corridas Sprint não testam isso. Portanto, digamos que algo esteja de fato "errado" com o sistema.

O que fazer com os sprints de sábado?

Introduzidos na MotoGP dois anos depois de aparecerem na Fórmula 1 em 2021, a posição extrema seria descartá-los totalmente como uma tentativa desnecessária de copiar o que os carros de quatro rodas estavam fazendo.

Os estatísticos e muitos meios de comunicação podem ser gratos por isso, pois as Sprints deram origem a todos os tipos de complicações em torno de registros, estatísticas e escolha de palavras. Por exemplo, "corrida" significa apenas o GP? O "GP da Malásia" se refere ao fim de semana inteiro ou apenas à corrida de domingo? Mais importante ainda, essas perguntas podem confundir e afastar os fãs que têm coisas melhores para fazer do que procurar definições?

Outro aspecto que talvez precise de uma pequena pesquisa de público: alguns fãs poderiam se afastar depois de serem solicitados a investir sábados e domingos para acompanhar as corridas - e em um número cada vez maior de finais de semana? Será que existe algo excessivo? A maioria das pessoas comuns tem vidas fora do automobilismo, um fato que os tomadores de decisão que vivem em paddocks que consomem tudo podem querer considerar.

A vitória mais recente em um Grande Prêmio foi de Martin, que provou ser um especialista em corridas mais curtas para aumentar seu número de vitórias Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Por outro lado, as Sprints de sábado só podem ser um atrativo para aqueles que estão pensando em comprar passes de fim de semana para assistir às corridas. É de se supor que eles ajudem a vender esses ingressos, o que certamente é um argumento contra sua eliminação total.

Uma abordagem mais realista poderia ser a de copiar a F1. A MotoGP se diferenciou por realizar Sprints em todas as etapas, enquanto a F1 os realiza apenas em eventos selecionados.

Nos dois primeiros anos dos sprints da F1, houve apenas três "finais de semana de sprint". Isso aumentou para seis em 2023 e 2024 - exatamente um quarto dos finais de semana de corrida no caso deste ano.

Sob esse modelo, as Sprints são vistos como um bônus especial que não prejudica a narrativa principal. Eles sempre podem ser alternados entre os locais ou, alternativamente, reservados para circuitos históricos, de marca azul, como Jerez, Silverstone ou Assen.

Existe o perigo de que engenheiros pragmáticos optem por tratar as Sprints sem pontos como sessões adicionais de treinos

Outra maneira de reduzir o impacto das Sprints no campeonato seria revisar o sistema de pontos. Mais uma vez, a MotoGP poderia seguir o exemplo da F1. De acordo com a ponderação atual da categoria de quatro rodas, uma vitória no sprint lhe dá oito pontos. Isso é menos de um terço dos 25 pontos que uma vitória no grande prêmio rende.

A MotoGP também oferece 25 pontos aos vencedores da corrida aos domingos, mas toda vez que alguém vence um sprint, fica com quase metade desse valor. Será que uma vitória no sprint deve realmente valer 12 pontos?

Outra opção poderia ser realizar as Sprints, mas excluí-los totalmente do campeonato. Dessa forma, você ainda poderia vender ingressos para os sábados e oferecer "conteúdo" para os fãs mais dedicados que não se cansam de correr, ao mesmo tempo, enviando aos demais uma mensagem clara de que essas corridas são um bônus não essencial. Uma exibição, se você preferir.

Uma corrida curta, na qual não há nada a perder, parece uma solução divertida no papel. E se eles conseguirem um show de rachaduras, é difícil imaginar os portadores de ingressos reclamando que não contaram para o campeonato.

Existem opções para mudar o formato do sprint, mas ele é uma atração popular para os fãs que desejam comprar ingressos para o fim de semana Foto de: Marc Fleury

Mas será que as equipes entrariam no espírito da coisa, sem pontos em jogo? Existe o perigo de que engenheiros pragmáticos optem por tratar as Sprints sem pontos como sessões de treinos adicionais. Provavelmente, é melhor prosseguir com essa ideia somente após uma ampla consulta aos competidores.

Outra variante seria adicionar algo como uma "Sprint Cup" à extensa gama de campeonatos da MotoGP. Dessa forma, ainda haveria algo maior pelo qual lutar. Seria algo em que o departamento de marketing de um fabricante poderia concentrar suas atenções, caso não funcionasse bem em nível de campeonato mundial. Isso pode ter seu apelo comercial.

Após dois anos de experimentos com o formato sprint, não há vergonha em revisitá-lo. É improvável que Bagnaia seja a única pessoa que acha que algo está um pouco desequilibrado no modelo atual. E, como vimos, existem alternativas.

Será que os protestos de Bagnaia sobre o sprint não serão ouvidos? Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

BAGNAIA vence, MAS MARTÍN ENCAMINHA TAÇA: Pecco 'vira o jogo' pós-Malásia? Duelo da MotoGP em DEBATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast analisa GP da Malásia e Martín com as mãos no título

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!