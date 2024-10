Márquez 'joga toalha' na disputa pelo título da MotoGP

Marc Márquez admitiu que suas esperanças de conquistar o título da MotoGP em 2024 estão praticamente perdidas, faltando cinco etapas para o fim da temporada.

O piloto da Gresini Racing Ducati iniciou recentemente uma tentativa final de entrar na briga, vencendo os GPs de Arágon e San Marino, mas uma falha no motor na Indonésia no último domingo o deixou atrás do líder do campeonato Jorge Martín por 78 pontos.

Ainda há 185 pontos em disputa, o que deixa as chances do espanhol, matematicamente, quase improvável: "Já tínhamos um grande déficit e, depois da pontuação zero no GP da Indonésia, a diferença agora é muito grande", disse o oito vezes campeão mundial antes da rodada japonesa deste fim de semana em Motegi.

"O título tem sido nossa meta nas últimas cinco corridas, mas parece que agora o campeonato acabou para nós. A diferença já é muito grande e o título é uma corrida de dois homens. Isso me dá tranquilidade para continuar trabalhando nos pontos fracos nas últimas corridas e confirmar os pontos fortes."

A moto de Marquez sofreu um incêndio na última rodada, o que significou a não pontuação Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Embora Martin, da Pramac Racing, e Francesco Bagnaia, da Ducati Team, sejam de fato os dois únicos candidatos prováveis ao título, o terceiro lugar certamente não está acabado.

Atualmente, esse posto é ocupado pelo companheiro de equipe de Bagnaia, Enea Bastianini, cuja vantagem sobre Márquez é de apenas três pontos. Ambos estão bem à frente do novato Pedro Acosta (Tech3), que está 107 pontos atrás de Marquez, em quinto.

A situação de Bastianini é semelhante à de Marquez. Ele também teve uma pontuação zero em Mandalika no último domingo, quando caiu enquanto tentava alcançar Martín.

"Arrisquei muito em Mandalika", disse o italiano. "Era importante para mim correr esse risco e tentar vencer a corrida. No final, tive um acidente, mas isso faz parte do jogo. Agora estou um pouco fora da disputa pelo título. Mas se for possível recuperar posições ou diminuir essa diferença, quero estar na briga."

Perguntado se continuaria a correr o máximo de riscos para manter vivas suas poucas chances de título, Bastianini não descartou a possibilidade: "Para as próximas corridas, preciso ser competitivo e somar o máximo de pontos possível. Mas não sei qual será a abordagem que adotarei. Tenho que verificar isso antes da corrida!"

Enquanto Márquez, três vezes vencedor em Motegi, terminou em terceiro lugar no encurtado GP do Japão do ano passado, Bastianini chegará a este fim de semana tentando recuperar o atraso depois de perder totalmente o evento do ano passado devido a lesões contraídas na corrida da Catalunha.

"Acho que será importante aprender com os outros pilotos da Ducati na primeira sessão, para que eu possa ser muito mais rápido na segunda sessão", disse o vencedor dos GPs da Inglaterra e da Emilia Romagna deste ano.

"Mas estou pronto. Motegi é uma das minhas pistas favoritas e quero ser competitivo."

Martín CAMPEÃO com VEXAME de Bagnaia/Ducati? Jorge DÁ TROCO em Pecco na Indonésia; Márquez EM CHAMAS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Martín, Bagnaia, Márquez: Tudo sobre o GP da Indonésia e a final do Mundial de Motocross

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!