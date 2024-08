MotoGP: Rossi critica Ducati após contratação de Márquez

A lenda da MotoGP, Valentino Rossi decidiu dar sua opinião sobre a Ducati ter contrato Marc Márquez para 2025. O piloto defendeu que a decisão trará consequências que serão 'imensas' para a equipe.

O heptacampeão da categoria acredita que a Ducati deveria ter dado oportunidade para um piloto de seu atual grupo de talentos para ser companheiro de Francesco Bagnaia em 2025, ao invés de contratar o competidor da Gresini.

Inicialmente, a fabricante italiana selecionou Jorge Martin para substituir Enea Bastianini, mas relutância de Márquez ser transferido para a Pramac forçou a mudança de ideia em relação à escolha original.

Martin, por sua vez, tomou a decisão de deixar a Ducati de dez e fará sua transferência para a Aprilia, enquanto a Pramac também encerrou a parceria com a marca Borgo Panigale para unir forças com a Yamaha.

Rossi deu entrevista ao L'Équipe e abordou o assunto pela primeira vez. É importante lembrar que ele teve um relacionamento tumultuado com Márquez quando os dois competiam na MotoGP.

Na conversa, o heptacampeão criticou a Ducati por priorizar a fama e antigo sucesso do espanhol ao invés de dar chance a um piloto da casa.

"Eu não entendi muito bem. A Ducati tinha um sistema interessante em vigor, com uma pirâmide que permitia que os jovens pilotos progredissem. Então Pecco foi trazido, e Martin e Marco Bezzecchi também estavam esperando por ele. E de repente a Ducati decidiu trazer Marc".

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"É normal que [os pilotos] se sintam traídos. De um momento para o outro eles não contam mais, então não estou surpreso que eles considerem a escolha de Márquez uma piada".

"A consequência disso [a contratação de Márquez] é a ruptura da aliança com a Pramac".

Bagnaia enfrentará Márquez diretamente na próxima temporada e muitos acreditam que isso será um bom teste para o italiano, que se consolidou como piloto de maior sucesso da história da fabricante.

Rossi, que conhece bem Bagnaia desde a época que o italiano correu na VR46 na Moto2, acredita que o piloto de 27 anos está preparado para bater de frente com o companheiro de equipe em 2025.

"Pecco está pronto. Ele está fazendo a diferença e conseguiu elevar o nível. Ele é bicampeão mundial [de MotoGP] e está lutando por um terceiro título, mas, na minha opinião, ele não precisava de Marc no box para provar que é o número um".

