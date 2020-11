MotoGP: Cinco membros da Yamaha são afastados devido à Covid-19

A Yamaha confirmou que cinco membros da equipe de MotoGP, incluindo o gerente Massimo Meregalli, foram excluídos da rodada dupla de Valência, devido a uma quarentena forçada.

Maverick Viñales confirmou nesta sexta-feira que um dos membros de sua equipe tinha testado positivo, e ele próprio estava aguardando os resultados de um teste PCR feito no início do dia.

A Yamaha divulgou um comunicado, confirmando o teste de Covid-19 positivo de um membro do time de Viñales.

O fabricante japonês diz que esse membro positivo saiu imediatamente do Circuito Ricardo Tormo para iniciar o auto-isolamento, enquanto uma avaliação de risco foi realizada para determinar se alguém mais havia sido colocado em risco.

Depois de uma “análise de risco completa”, a Yamaha considerou que mais quatro membros da equipe - incluindo Meregalli - foram colocados em isolamento até segunda-feira, dia 16 de novembro.

A Yamaha confirmou que os quatro membros adicionais, tiveram resultado negativo após o teste PCR de sexta-feira e "permanecerão em contato próximo com a equipe" no circuito para "oferecer seu melhor apoio à equipe presente na pista.”

Nenhum dos cinco membros ausentes da equipe será substituído no GP da Europa deste fim de semana.

Isso aconteceu um mês depois de seis membros da Yamaha - incluindo o líder de projeto, Takahiro Sumi - terem sido forçados a perder os GPs da França e de Aragón, quando um dos membros testou positivo para o vírus.

O nove vezes campeão mundial de motociclismo, Rossi, foi forçado a deixar a rodada dupla de Aragón depois de um teste positivo em casa, na Itália, após o GP da França.

