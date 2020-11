MotoGP: Pol Espargaró surpreende e conquista pole do GP da Europa

A MotoGP realizou neste sábado o treino de classificação para o GP da Europa, primeira etapa, de duas, em Valência.

Sem chuva, mas com a pista molhada, os melhores pilotos do mundo optaram em realizar a tomada de tempo com pneus de chuva. Com isso, Pol Espargaró conseguiu surpreender e conquistou a pole position, ao cravar 1min40s434, apenas 0s041 sobre Alex Rins. Takaaki Nakagami fechará a primeira fila.

O líder do campeonato, Joan Mir, será o quinto no grid. Fabio Quartarao vai largar em 11º.

Valentino Rossi, que volta neste fim de semana, será apenas o 17º.

O Treino

No Q1, Miguel Oliveira foi o mais rápido, com 1min40s771, seguido de Johann Zarco, com ambos se qualificando para o Q2. Valentino Rossi foi o oitavo, que daria a ele a 18ª posição de grid, mas como seu companheiro de equipe, Maverick Vinãles, sairá dos boxes, o italiano terá um posto à frente, em 17º.

Ainda com a pista molhada, os pilotos do Q2 ainda optaram por pneus de chuva. Takaaki Nakagami chegou a liderar, mas Franco Morbidelli e Alex Rins superaram o japonês. O espanhol fez 1min41s254.

Mas Nakagami mostrou força novamente, com 1min40s530, quando alguns trechos da pista começavam a ter trilhas secas.

Faltando três minutos para o final, o líder do campeonato, Joan Mir, ocupava o terceiro posto, atrás de Jack Miller.

Com menos de dois minutos, o japonês caiu e viu Alex Rins tomar a pole, com 1min40s525. Mas Pol Espargaró surpreendeu e cravou 1min40s434, conquistando a pole position do GP da Europa.

Rins sairá na segunda posição e Nakagami salvou sua primeira fila.

A largada para o GP da Europa de MotoGP acontece às 10h (horário de Brasília) neste domingo.

Grid de largada

*Maverick Viñales largará do pitlane

