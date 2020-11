MotoGP: Viñales detona Yamaha por “desperdiçar chances de títulos todos os anos”

A Yamaha será forçada a exceder o número permitido de motores em uma temporada para Maverick Viñales, com o uso de um sexto motor, devido à preocupações com a confiabilidade das unidades desgastadas que ele tem usado.

O espanhol admitiu nesta quinta-feira que teve que limitar a quilometragem de seus motores restantes desde o GP de Teruel.

Como resultado, a Yamaha não teve escolha a não ser utilizar uma sexta unidade, que incorre em uma largada do pitlane para a corrida de domingo e desfere um grande golpe nas esperanças de título de Viñales.

"Você pode imaginar a sensação que temos, de que todos os anos estamos desperdiçando a oportunidade de conquistar títulos por causa de erros", disse Viñales, que está atualmente a 19 pontos da liderança do campeonato.

“Então, com certeza, meu sentimento é muito ruim. Mas eu tenho uma situação perfeita em casa, eu tenho uma vida perfeita, não quero mais ficar com raiva, quero ser feliz.”

"Então, se eu não tiver a chance este ano, terei a chance no próximo, ou no próximo. Ainda assim, tenho mais dois anos na Yamaha e podemos fazer algo grande."

Viñales diz que a sua situação atual com o motor é resultado do entendimento da Yamaha de que teve problemas de confiabilidade tarde demais em Jerez, caso contrário, ele poderia ter outro motor em mãos agora, embora seja entendido que seu primeiro e terceiro motores eram ilegais.

Viñales disse que arriscar usar o motor final de sua alocação foi discutido com sua equipe, mas sua situação no campeonato significava que isso não faria sentido.

"Ainda ontem discutíamos se arriscávamos ir com o motor número cinco, dando apenas algumas voltas nos treinos", acrescentou.

“Mas, para mim, é muito arriscado. Se você fosse o primeiro [na pontuação] com 20 pontos, você consegue fazer isso.”

"Então, não adiantava. Precisávamos colocar um novo. É verdade que vou largar do pitlane e não posso fazer nada. A briga pelo título fica muito mais difícil, mas tudo pode acontecer."

