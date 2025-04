MotoGP: Viñales perde pódio do GP do Catar após tomar punição

Maverick Viñales perdeu sua segunda posição no GP do Catar de MotoGP deste domingo. Os comissários técnicos da FIM determinaram que o piloto espanhol não respeitou a regra de pressão mínima dos pneus, em vigor desde a temporada de 2023 e alterada em 2024, e acrescentou um total de 16 segundos ao seu tempo final de corrida.

Com isso, o piloto espanhol caiu do segundo lugar, onde havia terminado, apenas 1s8 segundos atrás de Marc Márquez, para o 14º, a 17s8, o que significa que ele passou de 20 pontos conquistados na prova para apenas dois, terminando apenas à frente de Ai Ogura na zona de pontuação. Todos ganharam uma posição, com Francesco Bagnaia e Franco Morbidelli subindo para segundo e terceiro no pódio.

O catalão estava feliz após a corrida, na qual havia ganhado posições gradualmente, ultrapassando Morbidelli, Bagnaia e, finalmente, Márquez pela liderança da corrida, que manteve por várias voltas.

Embora tenha largado com pneus médio-médio (no sábado ele escolheu o traseiro macio), Viñales acabou sentindo o desgaste durante a corrida e foi ultrapassado pelo hexacampeão a 7 voltas do final.

Ainda não era a tão sonhada primeira vitória com a KTM, o que seria um recorde, com a quarta montadora diferente em sua carreira, ao lado de Suzuki, Yamaha e Aprilia, mas era um resultado importante não somente para ele como para a montadora também.

Mas assim que a corrida longa terminou, os sensores de sua RC16 dispararam e a direção de prova confirmou que ele estava sendo investigado por não respeitar a regra de pressão mínima, que determina que os pneus devem estar acima de 1,80 bar durante pelo menos 60% da distância da corrida.

Maverick Viñales, Red Bull KTM Tech 3, Marc Márquez, Ducati Team

O Painel de Comissários, liderado desde este ano por Simon Crafar, explicou o que aconteceu em um comunicado, divulgado uma hora e meia após o final da corrida:

"Em 13 de abril de 2025, durante a corrida de MotoGP no GP do Catar, foi determinado que ele usou pressões de pneus inferiores aos parâmetros aconselhados pelo Fornecedor Oficial [Michelin]. Isso infringe o Artigo 2.4.4.9 do Regulamento".

"Pelo motivo acima, o Painel de Comissários Esportivos da FIM MotoGP impôs uma penalidade de 16 segundos a ser adicionada aos seus resultados para a corrida longa do GP do Catar, de acordo com o Artigo 3.2.1 do Regulamento".

