MotoGP: Martín é levado ao hospital após queda no Catar

O atual campeão mundial Jorge Martín sofreu um trauma torácico e será levado ao hospital depois de sua queda no GP do Catar de MotoGP no domingo. A corrida marcava o retorno do piloto após seu acidente na pré-temporada, que o manteve longe do começo da temporada.

Esse foi o primeiro fim de semana de corrida do espanhol na temporada, depois de ter perdido os três primeiros do ano devido a uma lesão no treinamento da pré-temporada. Ele corria bem no pelotão quando perdeu o controle de sua Aprilia e parecia estar com um pouco de dor logo após o acidente.

Descobriu-se que ele sofreu uma contusão na costela do tórax direito com um pneumotórax. No entanto, os primeiros relatórios sugerem que ele não sofreu nenhum outro problema em seus membros.

Ele será levado ao hospital para ser submetido a uma tomografia computadorizada para uma investigação mais aprofundada.

Martín caiu na 10ª volta da corrida, depois de perder a parte dianteira de sua Aprilia em uma rápida curva à direita.

Até aquele momento, o retorno do espanhol após a lesão no Qatar havia sido melhor do que o esperado. Ele mostrou um ritmo respeitável, apesar dos problemas com a mão esquerda, classificando-se em 14º lugar e apenas uma posição atrás de seu companheiro de equipe na Aprilia, Marco Bezzecchi.

Depois de conseguir terminar o sprint no sábado, o que não era uma certeza antes do fim de semana, não estava claro se ele conseguiria terminar o grande prêmio mais longo. Martín estava em 15º lugar na primeira volta, mas caiu rapidamente antes de o acidente encerrar seu dia.

