Mais um fim de semana de corrida da MotoGP e dessa vez os pilotos viajaram direto para o Catar! Marc Márquez tinha a pole, como ele já vem fazendo há algumas etapas. O espanhol foi seguido pelo irmão, Álex Márquez e Fabio Quartararo fechava o top 3.

Ao fim da corrida, Márquez continuou no topo, seguido por Francesco Bagnaia e Franco Morbidelli, após Maverick Viñales ser punido por correr com a pressão dos pneus abaixo do permitido.

Marc Márquez não teve uma largada muito boa, sendo superado rapidamente por Franco Morbidelli. O piloto da Ducati conseguiu manter o irmão, Álex Márquez atrás de si, mas ainda dentro do top 3.

Faltando 20 voltas para o fim, Álex teve um contato com Fábio Di Giannantonio, obrigando o piloto da VR46 a sair da pista e perder diversas posições, assim como ele mesmo foi parar em sétimo. O incidente rapidamente começou a ser investigado e o piloto foi punido com uma volta longa.

Na frente, Morbidelli manteve a liderança até a volta 10. Quando a perdeu, no entanto, não foi para Marc Márquez. Na verdade, foi a Tech3 KTM de Viñales, um ex-vencedor nesse circuito, quem disparou à frente da Ducati da VR46 na reta principal. Marc, no entanto, seguiu o ritmo forte e surpreendente de Viñales, ultrapassando também no mesmo movimento.

Na volta 16, porém, o inevitável aconteceu: Marc assumiu a liderança e nunca mais perdeu. A ultrapassagem aconteceu após um erro de Viñales na curva 6, mas é improvável que Viñales tivesse conseguido segurar Márquez pelo restante da corrida — Marc rapidamente abriu vantagem e venceu com exatos 1.8s de diferença na bandeirada.

Pecco Bagnaia conseguiu se aproximar do companheiro de equipe, mas acabou sendo superado por Maverick Viñales que, inclusive, estava ameaçando o segundo lugar de Márquez. Na volta seguinte, o espanhol da KTM superou a Ducati e escalou para o topo, liderando a corrida, nesse momento, Morbidelli cometeu um pequeno erro e 'abriu' a porta para Márquez.

Jorge Martín caiu no setor 2, rapidamente colocando o punho próximo do peito. Lembrando que essa corrida marca o retorno do piloto espanhol para as etapas após extensas cirurgias. O atual campeão da MotoGP foi levado para o centro médico para atendimento.

Bagnaia então perdeu tempo em uma breve batalha para ultrapassar e conter Morbidelli, e acabou se distanciando da dupla da frente. No entanto, depois de se livrar da Ducati amarela, teve uma corrida relativamente tranquila rumo ao último degrau do pódio.

Logo atrás de Morbidelli, Johann Zarco (LCR Honda) também teve um Grande Prêmio muito melhor do que a sprint de sábado, terminando em quinto, à frente do piloto da Gresini Ducati, Fermin Aldeguer.

Alex Márquez se recuperou dos problemas e terminou em sétimo – a primeira vez em todas as sprints e GPs da temporada que ele não termina na segunda posição.

Fabio Quartararo (Yamaha), Pedro Acosta (KTM) e Marco Bezzecchi (Aprilia) completaram o top 10, após participarem de uma disputa intensa e cheia de trocas no meio do pelotão

