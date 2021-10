Neste sábado, a MotoGP realizou o treino classificatório que definiu o grid de largada para o GP da Emilia Romagna, segunda passagem do Mundial por Misano neste ano. Em busca de se manter vivo na luta pelo título, Francesco Bagnaia voou para garantir a quarta pole consecutiva em um dia que a sorte parece ter sorrido para ele.

Tanto Bagnaia quanto o líder do Mundial, Fabio Quartararo, tiveram que disputar o Q1 neste sábado. Enquanto a Ducati voou por Misano, o francês da Yamaha foi mais conservador. Mas isso acarretou em uma péssima posição de largada para o piloto, que chegou à etapa com chances de ser campeão no domingo: Quartararo será apenas o 15º enquanto seu rival direto sai da pole.

O final de semana promete ainda ser de muitas emoções, com a despedida de Valentino Rossi com o público italiano. O Doutor se aposenta da categoria no fim deste ano e, após a etapa de Misano, terá ainda pela frente os GPs do Algarve, em Portimão, e de Valência.

Confira o grid de largada para o GP da Emilia Romagna em Misano

1. Pecco Bagnaia

Ducati Team 2. Jack Miller

Ducati Team 3. Luca Marini

Reale Avintia Racing 4. Pol Espargaró

Repsol Honda Team 5. Miguel Oliveira

Red Bull KTM Factory Racing 6. Franco Morbidelli

Monster Energy Yamaha MotoGP 7. Marc Márquez

Repsol Honda Team 8. Iker Lecuona

KTM Tech3 9. Danilo Petrucci

KTM Tech3 10. Johann Zarco

Pramac Racing 11. Aleix Espargaró

Aprilia Racing Team Gresini 12. Jorge Martín

Pramac Racing 13. Alex Rins

Team Suzuki Ecstar 14. Alex Márquez

LCR Honda 15. Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP 16. Enea Bastianini

Reale Avintia Racing 17. Takaaki Nakagami

LCR Honda 18. Joan Mir

Team Suzuki Ecstar 19. Maverick Viñales

Aprilia Racing Team Gresini 20. Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing 21. Andrea Dovizioso

Petronas Yamaha SRT 22. Michele Pirro

Ducati Team 23. Valentino Rossi

Petronas Yamaha SRT

