O líder do campeonato da MotoGP, Fabio Quartararo, disse que a sua eliminação no Q1 na sessão de classificação do GP da Emilia Romagna foi o resultado de “não arriscar inconscientemente” nas condições difíceis.

Quartararo teve de passar pelo Q1 no sábado em Misano depois de não conseguir entrar no top 10 no final de um úmido TL3.

O piloto pode ganhar o campeonato no domingo se superar o homem da pole Francesco Bagnaia por três pontos, e admitiu que seu pior resultado na classificação da carreira foi devido a ele, inconscientemente, não arriscar com os pneus slick.

“Fiquei desapontado, mas mantive tudo dentro”, disse.

“Quando você está no TL4 e eu vi Iker [Lecuona] e Bagnaia, eu estava em terceiro ou quarto lugar, Iker e Bagnaia estavam no Q1."

“Então, eu disse 'vai ser um trabalho difícil, difícil' e, no final, terminei em terceiro no Q1."

“Não direi que era o que esperávamos porque tivemos algumas lutas e não corri riscos suficientes nos últimos setores."

“Mas é algo que eu posso entender. Mesmo que seja do lado subconsciente do meu pensamento, não vou correr nenhum risco nessas áreas molhadas e é por isso que também não fiquei tão desapontado. ”

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing Foto por: Gold and Goose / Motorsport Images

“Mas o que posso dizer é que, inconscientemente, não tenho arriscado muito nos trechos molhados, porque se você olhar para o meu setor um, sou o segundo mais rápido do Q2, mesmo que não estivesse lá."

“Mas as condições não estavam melhorando e ainda estou muito rápido."

“Os únicos setores onde perdi muito foram os dois últimos e foram os dois onde havia trechos molhadas, então não estou muito preocupado”.

Em entrevista ao Autosport , Quartararo disse que "fiz o meu melhor, então P13 é o melhor resultado que consegui no Q1".

“Em primeiro lugar, tentei de tudo no TL3 para tentar estar no Q2 imediatamente e não terminámos até agora, penso que a três décimos ou algo assim, e melhorámos muito no molhado."

“Mas esta tarde as condições eram exatamente o que eu odeio e eu fiz o meu melhor, então P13 é o melhor resultado que consegui no Q1."

“Vamos ver que pneus usar para a corrida de amanhã porque tive de usar o dianteiro e a traseiro macios, que são dois pneus de que não gosto."

“Mas nestas condições eram pneus que tinha de usar. Portanto, amanhã de manhã começaremos com pneus diferentes. ”

Quartararo acrescentou que não quer que sua equipe o atualize sobre a situação do campeonato durante a corrida de domingo com Bagnaia na pole, ele sente que isso vai adicionar uma pressão desnecessária.

