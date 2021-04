Após ser um dos destaques do GP de Doha, Jorge Martín teve um final de semana em Portugal para esquecer. O piloto da Pramac Ducati na MotoGP sofreu um forte acidente na curva sete durante o TL3 e terminou com diversas fraturas. Mas com sua cirurgia adiada, o espanhol já está fora do GP da Espanha, na próxima semana em Jerez, sendo substituído por Tito Rabat.

Na batida, Martín perdeu o controle de sua Pramac e foi arremessado com força pela brita, terminando com fraturas na mão direita e tornozelo, além de contusões na cabeça, sendo declarado incapaz de disputar o resto do final de semana em Portimão.

Ainda no domingo, ele voou para Barcelona, onde deveria passar por uma cirurgia na segunda com o doutor Xavier Mir, especializado no tratamento dos pilotos da MotoGP. Mas devido às contusões na cabeça, sua cirurgia foi adiada para esta quarta (21), no mínimo.

Jorge Martin, Pramac Racing crashed bike Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Com isso, a Pramac confirmou que a participação de Martín no GP da Espanha, que será realizado no dia 02 de maio em Jerez, já está descartada. Em seu lugar, correrá o campeão de 2014 da Moto2 e ex-MotoGP, Tito Rabat.

Rabat estreou na MotoGP em 2016 com a Marc VDS, antes de se associar com a Ducati em 2018 através da Avintia. Em 2019, sofreu uma grave lesão na perna após um acidente durante os treinos para o GP da Grã-Bretanha, e seguiu sofrendo efeitos quando voltou a correr em 2020.

O espanhol tinha um contrato com a Avintia para 2021, mas acabou perdendo a vaga quando a Ducati fechou um acordo com Luca Marini, vice-campeão da Moto2 de 2020, que corre com o apoio da VR46, academia de Valentino Rossi, seu irmão.

Sem opções na MotoGP, Rabat aceitou o acordo de correr no Mundial de Superbike pela equipe Barni Racing, que possui o apoio da Ducati.

Um representante de Martin falou à edição espanhola do Motorsport.com sobre a situação de Martín.

"O mais importante é a recuperação de Jorge. Primeiro, eles precisam operá-lo para ver como fica o pós-operatório. Mas não temos pressa. Se tiver que esperar até Le Mans, vamos esperar".

"Não vamos acelerar a recuperação porque a MotoGP vai para Jerez. O importante é a recuperação".

