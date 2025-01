2025 é logo ali! E as equipes da MotoGP já estão a mil nos preparativos para a próxima temporada, com os eventos de lançamento das motos se aproximando, com alguns acontecendo já em janeiro.

Por isso, o Motorsport.com te deixa por dentro de tudo, para você não perder nenhuma novidade da principal categoria do motociclismo mundial.

Confira o calendário de lançamento das equipes da MotoGP:

EQUIPE DATA DE LANÇAMENTO Aprilia Racing 16 de janeiro Gresini Racing MotoGP 18 de janeiro Ducati Lenovo Team 20 de janeiro Monster Energy Yamaha MotoGP Team 31 de janeiro Prima Pramac Yamaha 31 de janeiro Trackhouse MotoGP Team A confirmar Pertamina Enduro VR46 Racing Team A confirmar Castro Honda LCR A confirmar Honda HRC A confirmar Red Bull KTM Factory Racing A confirmar Red Bull KTM Tech3 A confirmar

Aprilia

A Aprilia deve ser a primeira equipe a revelar sua moto para 2025, sendo a primeira exibição oficial do campeão Jorge Martín em sua nova casa, tendo como companheiro de equipe o italiano Marco Bezzecchi. A marca, porém, ainda não divulgou os detalhes do lançamento.

Gresini

Com Álex Márquez e o estreante Fermín Aldeguer como dupla para o próximo ano, a equipe de Nadia Padovani fará o lançamento da moto, a GP24 utilizada pela Ducati na temporada passada, em um evento no circuito de Ímola.

Ducati

Sem dúvidas o lançamento mais aguardado do ano, por ser a primeira exibição oficial de Marc Márquez com as cores da marca italiana, após participar do teste de pós-temporada em Barcelona com um macacão vermelho sem patrocinadores. Márquez e Francesco Bagnaia estarão no evento em Madonna di Campiglio, onde a Ducati fará o lançamento de toda sua temporada 2025 no esporte a motor, incluindo a tão aguardada estreia da marca no off road.

Yamaha e Pramac

Após alguns anos tendo apenas a equipe oficial no grid, a Yamaha voltará a ter uma satélite, e a marca japonesa vai aproveitar o momento. No final de.janeiro, Kuala Lumpur, na Malásia, receberá o evento de lançamento das duas motos, que terão Fabio Quartararo e Álex Rins novamente na equipe oficial, e Miguel Oliveira e Jack Miller na Pramac.

