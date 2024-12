Luigi, ou Gigi, Dall'Igna, gerente geral da Ducati, afirmou que a decisão da escolha de Marc Márquez para a equipe de fábrica em 2025 foi tomada mesmo com a plena consciência de que Jorge Martín poderia conquistar o título da temporada 2024 da MotoGP.

A ida do hexacampeão da categoria rainha para Ducati tem sido, junto com a briga pelo título entre Pecco Bagnaia e Jorge Martín, o principal tema da MotoGP em 2024.

Há muitas razões para isso, desde o fato em si, mas também pelo nível de teatralidade alcançado depois que a marca de Borgo Panigale mudou de ideia em menos de uma semana, entre o GP da Catalunha e o da Itália.

Nesses quatro dias, o plano da Ducati de manter Márquez e Martín foi por água abaixo quando o hexacampeão se recusou categoricamente a ir para Pramac.

O terremoto gerado levou a alta gerência da fabricante italiana a desistir de Martín (que acabou indo para a Aprilia) para evitar a perda de Márquez. De acordo com Dall'Igna, a decisão foi tomada com plena consciência do risco de que Martín pudesse se tornar campeão no final da temporada.

"Essa era uma das possibilidades. Queríamos manter todos os pilotos, mas encontramos vários obstáculos e, no final, só tivemos que decidir por dois", disse Dall'Igna ao Motorsport.com.

"Naquele momento, optamos por Pecco e Marc como oficiais. Mas quando fizemos nossa escolha, sabíamos perfeitamente que Martín poderia vencer o Campeonato Mundial", acrescenta o engenheiro, provavelmente a figura mais poderosa da Ducati.

Quando Márquez deixou a Honda no final de 2023 para se juntar à Gresini, ele teve que concordar em correr em 2024 com uma moto do ano anterior.

Sua adaptação foi muito rápida e o piloto de Cervera comemorou seu primeiro pódio em Jerez, no quarto fim de semana da temporada. No entanto, sua primeira vitória só veio em Aragón, em setembro, três meses depois de anunciar sua "promoção" para a fábrica da Ducati em 2025.

Com isso em mente, Dall'Igna justificou sua decisão em favor de Márquez com base nas informações que ele e sua equipe de engenheiros analisaram no rastro de dados deixado por sua pilotagem na GP23, uma moto com especificações significativamente inferiores às da GP24 com a qual Bagnaia e Martín estavam correndo.

"Todos nós somos humanos, até mesmo os pilotos. É importante projetar o nível de crescimento que você obtém para tentar entender se uma opção será melhor ou pior do que outra".

"Não é um trabalho fácil, mas é o nosso trabalho. Às vezes acertamos e às vezes erramos, porque também somos humanos", disse o gerente geral da Ducati.

A última corrida do campeonato finalmente coroou Martín, que agora precisa decidir se usará o #1 na carenagem da Aprilia, que conseguiu tirá-lo da Ducati.

Para Dall'Igna, perder esse número é anedótico, já que a grande maioria entenderia que a Aprilia não o conquistou na pista: "O #1 é apenas um número; o que importa é que Martín conquistou o título em uma Ducati".

