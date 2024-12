KTM pode sair da MotoGP em 2026 em meio à grave crise financeira

A KTM pode deixar a MotoGP e suas categorias de acesso em 2026, já que a montadora austríaca enfrenta uma grave crise financeira que levou a uma reestruturação de larga escala para evitar a falência.

Em 20 de dezembro uma possível saída da MotoGP foi mencionada publicamente pela primeira vez. Em um relatório apresentado pela Alpenlandischer Kreditorenverband (AKV), após uma reunião com os credores na Áustria, foi declarado que "para reduzir os custos, a saída da MotoGP Moto3/Moto2 está planejada".

Agora, o jornal austríaco Der Standard informou que "a KTM quer se despedir do automobilismo, especificamente das séries MotoGP, Moto3 e Moto2, a partir da temporada de 2026". Isso também poderia explicar por que a KTM emitiu uma declaração reiterando que estará na MotoGP no próximo ano.

A gerência espera "danos significativos de relações públicas" caso a KTM seja forçada a encerrar seu programa de MotoGP antecipadamente e, portanto, a empresa não quer se retirar do campeonato antes de 2026.

A KTM tem contratos válidos com seus quatro pilotos, Pedro Acosta, Brad Binder, Maverick Viñales e Enea Bastianini, até o final da temporada de 2026. A empresa austríaca também tem um acordo firme com a Dorna, promotora da MotoGP, até o final do atual ciclo de regras no mesmo ano.

O departamento desportivo em Munderfing está em conversas com possíveis investidores sobre seu futuro. Mais detalhes podem surgir em uma audiência judicial em 25 de fevereiro de 2025, quando o plano de reestruturação da KTM AG e de suas duas subsidiárias será votado.

O esporte a motor é uma despesa importante para a principal empresa do Pierer Mobility Group, tendo gasto 95 milhões de euros em corridas em 2023.

A KTM está sob administração própria desde 29 de novembro e sua matriz apresentou recentemente um plano de reestruturação de acordo com a Portaria de Reestruturação (ReO) ao Tribunal Regional de Wels. O plano envolve cerca de 250 milhões de euros, que a Pierer Industrie AG pretende pagar ao longo de dois anos.

Se os créditos vencerem antes do prazo, a empresa poderá ter dificuldades de pagamento. Os credores têm até 31 de janeiro para registrar suas reivindicações.

O plano de reestruturação sob administração própria da KTM AG e de duas subsidiárias será votado em 25 de fevereiro de 2025 no Tribunal Regional de Ried im Innkreis. Estão em jogo até três bilhões de euros.

Houve boas notícias para os trabalhadores da KTM entre o Natal e o Ano Novo, com a emissora de TV austríaca ORF informando que eles receberão seus salários de dezembro em dia. Isso significa que os funcionários serão pagos no final do mês.

O pagamento dos salários pendentes de novembro e do bônus de Natal deverá ser processado em janeiro por meio do fundo de salários de insolvência. Cerca de 3.600 funcionários na Áustria foram afetados pela insolvência.

