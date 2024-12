Entenda o que pode ou não pode na pausa de fim de ano da MotoGP

Os regulamentos da MotoGP impõem uma pausa de inverno (período do verão no Brasil) aos pilotos para dar aos competidores algum tempo de folga e limitar o desenvolvimento das motos aos fabricantes.

O artigo 1.15.1.1.1 do Regulamento de Testes e Provas da MotoGP estabelece a regra que se aplica aos pilotos regulares. Portanto, os pilotos com contrato para a temporada seguinte da MotoGP estão proibidos de fazer testes entre 1º de dezembro e 31 de janeiro, inclusive.

Todos os testes são proibidos durante a pausa?

Testar com uma moto de MotoGP é proibido, mas testar com uma moto não é. De fato, durante as férias, os pilotos da categoria de motos pesadas não param de testar, especialmente no motocross.

"Essas sessões de treinamento dos pilotos podem ocorrer em qualquer pista, a qualquer momento, mesmo durante o período de proibição de testes. É um treinamento, eles podem fazer o que quiserem, mas não podem usar uma moto da classe em que estão correndo", explicou o ex-diretor de provas, Mike Webb ao site oficial do campeonato.

Isso não significa que os pilotos não possam usar motos grandes em um circuito, mas elas devem ser diferentes de uma moto de MotoGP.

"Se eles usarem motos com a mesma cilindrada, ou seja, uma moto de 1000cc, ela terá de ser uma moto de estrada padrão. Portanto, eles podem usar uma moto de rua homologada, com pequenas modificações permitidas por motivos de segurança".

"Eles podem mudar os freios, a suspensão, um pouco de escapamento, mas sem modificações no motor ou no software. É basicamente uma moto de estrada padrão, com melhorias nos pneus, freios e suspensão".

Quando termina a pausa da MotoGP?

Os pilotos em tempo integral têm permissão para retomar os testes oficiais em fevereiro, após a pausa. Mas, nesta etapa de 2024 a 2025, esse processo ocorrerá em duas fases, dependendo das concessões disponíveis para cada marca de acordo com as novas regras..

O shakedown que ocorrerá em Sepang de 31 de janeiro a 2 de fevereiro será aberto a pilotos de teste novatos (neste caso, Fermín Aldeguer, Somkiat Chantra e Ai Ogura) e aos pilotos oficiais das fabricantes com concessões da categoria D, que atualmente são Yamaha e Honda.

Os outros pilotos de fábrica terão de esperar pelo teste que será realizado imediatamente depois, de 5 a 7 de fevereiro, também em Sepang. Em seguida, eles terão um teste final de pré-temporada em Buriram, a mesma pista onde será realizado a primeira corrida da temporada, nos dias 12 e 13 de fevereiro.

Esses testes oficiais na Malásia e na Tailândia, organizados pela Dorna e pela IRTA (associação das equipes), são, portanto, as únicas oportunidades de pilotar uma moto de MotoGP antes do início do campeonato de 2024 para um piloto de uma das marcas das categorias A, B e C do grid (Ducati, Aprilia e KTM). A Yamaha e a Honda terão mais opções, com até 260 pneus.

Existe uma pausa de meio de ano na MotoGP?

Sim. A MotoGP também tem uma pausa obrigatória de meio de ano, cujas datas exatas são revisadas a cada ano, dependendo do calendário.

"A pedido das equipes, há uma pausa de verão no meio do ano. Tentamos ter uma pausa nas corridas e, ao mesmo tempo, uma pausa nos testes, para que os pilotos e as equipes tenham a chance de descansar depois de uma temporada tão movimentada", diz Webb.

