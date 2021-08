Valentino Rossi diz que é "muito triste" para ambas as partes a suspensão de Maverick Viñales da etapa da Áustria da MotoGP, chamando-a de "uma pena para o campeonato".

Na quinta-feira, antes da rodada deste fim de semana, a Yamaha anunciou que suspendeu o espanhol e o retirou da prova por "operação irregular" de sua M1 na Estíria. Ao que parece, o piloto estava deliberadamente tentando explodir o motor de sua moto ao aumentar sua rotação.

A equipe ainda não fez nenhum comentário público desde o anúncio, enquanto Viñales também não disse nada - tudo isso vindo na sequência de sua decisão de encerrar o contrato de dois anos com os japoneses no final de 2021 após um irreparável azedamento da relação entre eles.

Rossi, que foi companheiro de equipe do espanhol de 2017 a 2020, espera que a ambas as partes possam se reconciliar.

"Estou muito, muito triste por esta situação, pelos dois lados" disse Rossi ao Motorsport.com. "O Maverick é meu amigo, ele é um bom rapaz, e também porque a Yamaha foi minha equipe durante muito tempo. É uma pena para o campeonato e é uma pena não ter ele na pista."

Maverick Vinales, Yamaha Factory Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Acho que eles podem consertar a situação de alguma forma porque de qualquer maneira, Viñales é rápido e a moto também. Espero que eles possam se falar e consertem a situação. Para o vermos na próxima corrida", acrescentou.

O espanhol não será substituído neste fim de semana e quaisquer aparições futuras estão sujeitas a discussão. Seu atual companheiro de equipe, o líder do campeonato Fabio Quartararo, disse que "não ficou surpreso" com o anúncio e afirmou: "Não tenho comentários adequados".

"Não estou realmente surpreso, acho que muitas pessoas sabem o que aconteceu. Para mim, não é problema andar sozinho. É difícil dizer algo, melhor perguntar ao pessoal da Yamaha do que eu, mas não mudará nada no meu fim de semana."

O francês admitiu que ficou surpreso com o quão radical ficou a situação entre Viñales e equipe, mas sugeriu que pode não ser por causa da moto.

"Todas as motocicletas podem melhorar nas áreas que queremos, mas ele ganhou também a primeira corrida da temporada", comentou. "Estava longe, ultrapassou e se afastou. Portanto, a moto funciona bem e é muito consistente. Então, honestamente, não sei o que aconteceu."

"Claro, perdemos algumas coisas, mas não é dramático, sinto que temos potencial para lutar pelos pódios e os cinco primeiros nas corridas que pudermos", completou.

Marc Márquez, da Honda, diz que a "situação crítica" até chegar a suspensão é "muito estranha", mas diz que "não é problema dele".

"Então, é claro que sabemos que a relação estava ruim nas últimas corridas", disse o hexacampeão da categoria rainha. "Às vezes vemos alguns altos e baixos entre piloto e fabricante, mas chegar a esse ponto é muito estranho. Já aconteceu às vezes no passado, mas no final eles sabem o que aconteceu."

"Eles precisam explicar bem, não é problema meu. Temos problemas suficientes dentro de nossos boxes para prestar atenção nos outros", reiterou o espanhol.

