O hexacampeão da MotoGP Marc Márquez segue seu processo de recuperação após o acidente no GP da Espanha, etapa de abertura da temporada 2020. Com isso, a Honda confirmou que o espanhol está fora do GP da Áustria neste final de semana, a primeira de duas corridas no Red Bull Ring. Ele será substituído novamente por Stefan Bradl.

Na primeira corrida em Jerez, Márquez sofreu um grave acidente quando fazia uma prova de recuperação, terminando com uma fratura no úmero direito, precisando de cirurgia.

Ele tentou voltar para o GP da Andaluzia na semana seguinte, mas precisou abandonar devido a um inchaço em seu braço. O stress colocado sobre o braço enfraqueceu a placa de titânio, que acabou quebrando quando o espanhol abria uma janela, precisando passar por uma segunda cirurgia.

A cirurgia foi bem sucedida, mas o tirou do GP da República Tcheca, e sua ausência no GP da Áustria já era esperada, e foi confirmada pelo chefe da Honda Alberto Puig, apesar de um retorno no GP da Estíria.

"Vamos ter [Stefan] Bradl novamente na Áustria", disse Puig. "Esperamos que Álex [Márquez] continue com seu crescimento, se desenvolvendo como piloto e dando passos adiante".

"Ele precisa compreender melhor a moto e especialmente os pneus; ele continua sofrendo para se adaptar aos novos compostos, o que torna as coisas mais difíceis. Com Stefan, vamos avaliar nos próximos dias se vamos continuar testando novas partes ou qual será a estratégia de um ponto de vista técnico".

Ambos os pilotos da equipe oficial da Honda largaram no fundo do grid, com os pilotos da LCR, Cal Crutchlow e Takaaki Nakagami largando em 12º e 17º, respectivamente. Foi a primeira vez na era da MotoGP que a Honda não esteve presente no Top 10 da classificação.

Bradl terminou a corrida em 18º, enquanto Álex Márquez ficou na última posição dos pontos, 15º. Após terminar apenas em sétimo em Brno, a vantagem de Fabio Quartararo para Marc Márquez é de 59 pontos.

