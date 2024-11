Após fortes chuvas e enchentes trágicas devastarem a região de Valência, a organização da MotoGP confirmou que a etapa final da temporada será em Barcelona, entre os dias 15 a 17 de novembro.

A decisão, que foi chamada de "GP da Solidaridade", em homenagem às vítimas da catástrofe no país ibérico, marcará o ponto final na disputa entre Pecco Bagnaia e Jorge Martín. A disputa ocorrerá no Circuito de Barcelona-Catalunha, que já recebeu uma corrida esse ano.

A organização da categoria afirmou, em nota, que a capital catalã era a melhor escolha: "A MotoGP fez o pedido às autoridades para correr em Barcelona, ​​pois era a melhor escolha possível".

"A pista é a opção mais fácil para os fãs que já estavam planejando comparecer ao final da temporada da MotoGP. A localização e o circuito também são a escolha mais eficiente, fornecendo uma alternativa quase perfeita para pessoal e logística".

A declaração também relata que o evento é responsabilidade dos promotores da MotoGP e que será um caminho para auxiliar nos esforços de ajuda à Valência.

"O evento será organizado pela MotoGP e continuamos comprometidos com nossa missão de ter um impacto positivo nas pessoas, lugares e planeta onde quer que corramos. Neste caso, correr perto da Comunidade de Valência também permitirá que o paddock coloque isso em ação ainda mais diretamente".

A nota também diz que mais informações serão compartilhadas em breve.

