MotoGP: Crutchlow diz que categoria continuará vendo vencedores diferentes em 2021

Pela segunda vez em cinco temporadas, nove pilotos diferentes subiram ao lugar mais alto do pódio na MotoGP em 2020, com Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, Joan Mir, Brad Binder e Miguel Oliveira conquistando suas primeiras vitórias.

O calendário encurtado e condensado por causa da Covid-19, bem como a ausência do hexacampeão mundial Marc Márquez e a mudança no pneu traseiro, tiveram influência na imprevisibilidade vista este ano.

Mas Cal Crutchlow acredita que, mesmo em circunstâncias normais, temporadas como 2020 continuarão acontecendo devido à natureza competitiva do grid, com o novo piloto de testes da Yamaha elogiando o “trabalho fantástico” que a Dorna Sports fez ao criar isso nos últimos anos com os regulamentos.

“Sim, honestamente, sim”, disse Crutchlow quando questionado se veríamos uma temporada semelhante em 2021. “Acho que você vai continuar vendo esses vencedores diferentes, acho que vai continuar vendo muitos caras no pódio ao longo do ano porque todo mundo está essencialmente em uma moto de fábrica.”

“Carmelo [Ezpeleta, CEO da Dorna] fez um trabalho fantástico com as regras para tornar as corridas disputadas e competitivas e as batalhas em todo o grid. Todo mundo tem uma boa moto agora.”

“Essencialmente este ano, em 14 provas, você viu grandes corridas e tenho certeza que continuará a ver isso no próximo ano, mesmo que seja um campeonato ‘normal’. Mas acredito que você terá muitos vencedores diferentes.”

Crutchlow diz que gostaria de ver seu amigo próximo Jack Miller vencer com a Ducati em 2021 e não vê “nenhuma razão para ele não poder buscar o título no próximo ano”.

“Do meu lado, quero ver o Jack ganhar”, acrescentou. “Acho que ele provou que é capaz de ir em frente. Ele se empenhou nessas últimas corridas novamente.”

“Não há motivo para ele não poder disputar o título no próximo ano. Estou ansioso para ver Marc [Márquez] voltar também porque ele tem sido dominante e ele merece estar no grid.”

