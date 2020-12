O espanhol Joan Mir encerrou um jejum de 20 anos da Suzuki vencendo o Mundial de Pilotos da MotoGP de 2020. E para o piloto, seu título não precisa da validação de ter Marc Márquez na pista, apesar de algumas críticas que tentam minimizar a legitimidade de seu triunfo pela falta do hexacampeão na pista.

Apesar de uma temporada consistente e a conquista com uma prova de antecedência, Mir começou a ver comentários sobre como a falta de Márquez, afastado do grid por uma fratura no braço direito no GP da Espanha, desvaloriza a sua conquista, algo que ambos os pilotos descartam.

Antes da terceira operação no braço, Márquez disse em entrevista que Mir merecia o título. Mas o piloto da Suzuki, que foi coroado piloto do ano no Autosport Awards de 2020, disse que não precisava nem da opinião de Márquez para validar seu triunfo, apontando outros campeões que venceram enquanto os rivais estavam afastados por lesões.

"Eu nem precisava da opinião de Márquez, porque, dentro de mim, eu sei dos riscos que existem no esporte", disse Mir ao Motorsport.com. "E também temos que correr com esse risco, indo ao limite".

"É importante não cruzar o limite, porque você acaba lesionado. E, neste caso, Marc nos últimos anos era intocável. Ele cometeu um erro na primeira corrida e, em muitos outros campeonatos onde o principal piloto acaba lesionado, outro aproveita a oportunidade para vencer. Isso não significa que o título tem valor menor".

"Se você tem que remover campeonatos de todos que venceram assim, provavelmente esse troféu que eu tenho ficará nas mãos de quase ninguém".

Em entrevista ao podcast da edição global do Motorsport.com, Mir disse que mal pode esperar para começar a disputar contra Márquez, mas admitiu que ele e a Suzuki precisam melhorar se quiserem bater de frente contra o piloto da Honda.

Márquez recebeu alta do hospital em Madrid no último final de semana para recomeçar sua reabilitação e pode enfrentar mais seis meses afastado, apesar da Honda ainda não ter confirmado a informação.

