Francesco Guidotti, ex-chefe de equipe da KTM, sugeriu, em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, que os resultados das corridas sprints deveriam ser usados para determinar o grid de largada das corridas principais da MotoGP.

A ideia não é exatamente nova, já que a corrida sprint no Campeonato Mundial de Superbike é usada para formar as três primeiras filas para a segunda corrida principal.

A MotoGP introduziu as corridas sprint no início da temporada de 2023, alterando significativamente o antigo e comprovado formato de fim de semana da série.

Embora o consenso continue sendo de que a mudança foi um sucesso, algumas vozes pensam que ela tirou a atenção dos treinos classificatórios e tornou o cronograma ainda mais punitivo para as equipes.

Guidotti gostaria que o sprint decidisse toda a ordem de largada de GP. Isso também tornaria a segunda sessão de treinos de sexta-feira menos estressante para os envolvidos.

"Se eu pudesse mudar alguma coisa, seria a classificação. Com o formato atual, temos que nos esforçar muito na tarde de sexta-feira. Mas é apenas sexta-feira", explicou Guidotti.

"O sábado é muito estressante. O Q1 e a Q2 são muito cansativas. Duas horas depois, já temos a corrida sprint. Eu mudaria o formato da classificação".

"Se dependesse de mim, haveria uma sessão de classificação combinada das sessões da tarde de sexta-feira e da manhã de sábado. Isso definiria o grid de largada para a corrida sprint. Em seguida, eu usaria o resultado da corrida sprint para o grid de largada da corrida principal".

A corrida de sprint no Campeonato Mundial de Superbike é usada para formar as três primeiras filas do grid para a segunda corrida principal Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Embora a classificação seja mais importante para os pilotos e equipes do que no passado, devido às ultrapassagens serem mais difíceis do que antes, a atenção da mídia é significativamente menor porque o sprint ocorre logo após a classificação no sábado.

"Atualmente, a classificação só é importante por duas horas. Costumava ser importante de sexta-feira à tarde a domingo à tarde", disse Guidotti.

"Com o formato atual, a mídia se concentra mais na corrida sprint do que na classificação. Do ponto de vista da mídia, a classificação é um grande risco por quase nada".

Outra crítica ao novo formato é que o sprint é de pouca importância para os pilotos que correm fora dos nove primeiros.

"Se você não estiver entre os nove primeiros, não há necessidade de se esforçar. Não importa se você termina em P12 ou P15. Isso não faz diferença. Seria diferente se isso fosse importante para o grid de largada da corrida principal", afirmou o ex-KTM.

"Outra vantagem seria o fato de os pilotos não iniciarem manobras tão arriscadas, pois teriam de ter em mente que seriam penalizados por uma queda com uma posição de largada ruim. O fim de semana inteiro seria um pouco mais equilibrado com esse formato".

