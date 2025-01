MotoGP: Martín se coloca na mesma prateleira de Rossi e Márquez

O campeão da temporada de 2024 da MotoGP, Jorge Martín, comparou a sua performance na conquista do troféu com a de lendas da categoria rainha, como Valentino Rossi, Casey Stoner e Marc Márquez. O título do espanhol foi o primeiro de um piloto de equipe satélite na era moderna do campeonato.

O fato de ter batido seu rival Francesco Bagnaia, mesmo com menos vitórias em corridas, deixa Martín muito orgulhoso. Ainda assim, ele gostaria de ter competido contra outros grandes nomes do esporte.

"É claro que eu gostaria de lutar com os maiores pelo campeonato", disse Martín ao AS. "Contra Valentino Rossi, contra Marc Márquez - que também corre agora".

"Mas também, por exemplo, contra [Casey] Stoner e muitos outros que experienciei quando criança, quando assistia às corridas de motocicleta em casa. Eu queria me ver lá e agora me encontro nessa posição".

Portanto, apesar de não ter podido competir contra os pilotos da época em que ele mesmo assistia como um jovem fã, ele diz que isso não significa que seu título seja menos valioso. "Agora você tem o Pecco e era ele que eu tinha que vencer. E você tem Márquez, que eu também tinha que vencer".

"E então você tem Jorge Martín, que os derrotou", brincou. "Eu vejo Márquez, junto com Valentino, como os melhores da história - e Pecco [talvez] se junte a esse grupo? Com seus resultados, na minha opinião, ele já venceu Stoner, por exemplo".

"E eu venci o Pecco, então o que isso diz sobre mim? Não estou me gabando, estou com os dois pés no chão e sei que ainda tenho um longo caminho a percorrer. Mas não há dúvida de que me coloco em pé de igualdade com eles em nível esportivo".

Martín conseguiu brilhar com a motocicleta da Ducati, mas enfrenta um novo desafio este ano como piloto de fábrica da Aprilia. Embora ele esperasse um lugar na fábrica da Ducati, o que acabou não acontecendo no último minuto, ele está "muito grato" à marca italiana.

"A Ducati finalmente me deu a chance de vir para a MotoGP. E não só isso, porque eles sempre confiaram em mim, me deram contratos muito bons e uma moto muito competitiva. Nos últimos dois anos, tive as mesmas armas que Pecco e Enea [Bastianini] e consegui vencê-los na pista, então isso é o mais importante", conclui.

